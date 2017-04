Cròniques dels equips del SEL Vilanova del cap de setmana

S18 – CADET

SELVNG 26 – QUÍMIC ER 53

Darrer partit de la lliga regular cadet, el que enfrontava el SELVNG i el Químic a la Sínia Batadet, amb els de blau cel actuant com a locals. Els joves del club van avançar-se per dues vegades en el marcador a la primera part, però no van acabar de trobar la manera d’evitar errors individuals i de treure més punts de la seva estada a la vint-i-dos contrària. Les indecisions i els errors continuaren a la segona part, davant d’un Químic menys desgastat físicament i amb més banqueta, que va fer valer els seus punts forts. Al final, els cadets vilanovins van poder arrencar un punt de bonus ofensiu per haver aconseguit quatre marques.



S14 – ALEVÍ

RC SITGES 22 – SELVNG 28

El darrer partit de la fase regular dels alevins tenia com a escenari el Camp de santa Bàrbara de Sitges. Es preveia un partit intens, com així va ser, ja que s’enfrontaven dos dels conjunts que del pom de dalt de la classificació. Els joves entrenats per Alejandro Sexto van avançar-se en el marcador gràcies a un assaig amb transformació, però els sitgetans aconseguiren empatar el matx; el bon treball i la potència de la davantera vilanovina, sumades a la pressió defensiva que impedí els locals desenvolupar el seu joc de tres quarts van permetre als de blau cel marcar el ritme de l’encontre i endur-se el partit amb punt de bonus, confirmant d’aquesta manera la seva quarta posició a Segona Catalana.