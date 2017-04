El torneig solidari de golf se suma a la Setmana de la Malvasia de Sitges

La 47a edició del Golf Challenge de l’Hospital de Sitges es disputarà el divendres 5 i el dissabte 6 de maig en el marc de la Setmana de la Malvasia, de la qual l’Hospital també n’és coorganitzador. El torneig, de caràcter benèfic, es disputarà al Club de Golf Terramar i sota la modalitat stableford individual amb equips de fins a quatre jugadors, que podran ser federats o no.

Les inscripcions compten amb preus més rebaixats que els d’una jornada de golf convencional (30 euros pels socis del Terramar i 65 pels que no ho siguin), amb la intenció que s’hi inscriguin el màxims d’equips possible. Tots els beneficis recaptats es destinaran íntegrament a finalitats socials i, en particular, a la Unitat de Demència i Alzheimer de l’Hospital.

El lliurament de premis es farà el dissabte 6 i comptarà, com és habitual, amb el sorteig de diferents obsequis entre tots els participants. A més, com a gran novetat d’aquest any, l’Hospital ha aconseguit que la firma automobilística Nissan doni un vehicle nou als que aconsegueixin fer un hole in one (introduir la bola al forat en un sol cop).

De moment, per animar la participació en aquests dies previs, l’Hospital de Sitges ha editat un vídeo promocional del Challenge. L’audiovisual, gravat entre l’Hospital i el Club de Golf Terramar, posa l’accent en l’esperit solidari de la competició.