Salven un punt davant un bon Òdena

CF Suburense B 0 – CF Òdena 0



Un bon empat tot i jugar a domicili aconsegueix el Suburense B davant l’Òdena en un partit molt seriós el jugat pels dos equips sense gols degut a la seriosa feina desenvolupada en defensa, tot i generar bones ocasions tan per una banda com per l’altre.

Amb bon ritme es consumien molt minuts de l’enfrontament, disposant l’equip de Xavi Hereu de molt bones triangulacions a les que li va faltar encert a la vegada que també les tenien els de l’Anoia però trobant al porter Marc Muñoz esplèndid i molt segur, amb tot i això que va ser molt, s’arribà a la fi del partit amb el mateix resultat que al camp de l’Òdena sense gols, tot i jugar amb un jugador menys al veure la segona groga Sergi Plazas al minut 71, demostrant els sitgetans que van per bon camí amb la intenció de mantenir la categoria en una temporada complicada per l’entitat, perdent categoria l’equip sènior femení i tot que no oficialment el primer equip també la te perduda

Fitxa tècnica

CF Suburense B: Marc Muñoz, Andreu (Rodri 62) Guillem Diaz, Capa, Almela, Dani Puerto, Viñola, Sergi Plazas, Pau Almirall, Adrián Mateo (Pablo Altamirano 70) Adrià Sánchez i (Marc Riba 46).

El proper partit

El Suburense B es desplaça al camp del Carme, 14è a la taula amb 30 punts, cinc menys que els sitgetans que son 11ens classificats amb 35punts, l’hora d’inici les 12 hores.