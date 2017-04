El Moritz Vendrell guanya 6 a 1 l'Alcoi

Amb aquest resultat es consolida en la sisena posició de l'OK Lliga, que li dóna dret a jugar a Europa la propera temporada, i se situa a només quatre punts del cinquè classificat, el Voltregà.

La primera part ja va ser dominada pel Vendrell, però l'Alcoi va plantar cara. El 2 a 0 a pocs minuts de l'inici, amb gols de Francesc Gil (2') i de Jordi Ferrer (4'), va ser contestat amb un gol de David Gelmà que posava el 2 a 1 al minut 10. Però el Vendrell no va perdre la concentració i, al minut 17, Marc Navarro va fer el 3 a 1. S'hagués pogut anar al descans amb un 4 a 1, però Roger Rocasalbas no va aprofitar l'ocasió de falta directa que va tenir a pocs segons per arribar al descans, a causa d'una targeta vermella a un membre del cos tècnic de l'Alcoi.

A la segona part es va mantenir el domini del Vendrell, però el marcador no es movia i hi va haver uns minuts de certa inquietud, més quan els dos equips es van posar a 9 faltes. Sortosament, Xixi Creus, al minut 40, va aprofitar l'ocasió de falta directa, per la desena falta de l'Alcoi, per fer el 4 a 1 que donava tranquil·litat. A més, Roger Molina va estar molt bé en les ocasions de jugada parada que van disposar els visitants, culminant una bona actuació que va tenir durant tot el partit defensant la porteria del Vendrell. Als minuts 42, Marc Navarro, i 43, Xixi Creus, van marcar dos gols més i el resultat final va ser de 6 a 1. Amb aquest resultat al marcador, en els darrers minuts, Jordi Garcia va donar entrada al júnior Joan Lluís Mudarra i al jove porter Martí Zapater.

El proper dissabte 6 de maig, el Moritz CE Vendrell es desplaçarà a la pista del Lloret.

Fitxa tècnica

MORITZ CE VENDRELL (6): Roger Molina, Roger Rocasalbas, Jordi Ferrer, Francesc Gil i Eloi Mitjans -cinc inicial- Xixi Creus, Marc Navarro, Edu Fernández, Joan Lluís Mudarra i Martí Zapater.

ENRILE PAS ALCOY (3): Marc Grau, Ferran Formatjé, Matias Baieli, David Gelmà, Pere Cañellas —cinc inicial— Tomas Castanheira, Fran Roca, Vicente Martí, Xavier Lourenço i David Domènech.

Gols: 1-0 (2') Francesc Gil; 2-0 (4') Jordi Ferrer; 2-1 (10') David Gelmà; 3-1 (17') Marc Navarro; 4-1 (40') Xixi Creus, de falta directa; 5-1 (42') Marc Navarro, i 6-1 (43') Xixi Creus.

Àrbitres: Villar i Díaz.

Targetes: vermella a Antono Reina (24').