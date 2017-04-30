Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disptats en el cap de setmana del 29-30 d' abril
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 26
C.P. VIC -- REUS DEPORTIU
F.C. BARCELONA LASSA 7 -- CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA 1
C.H. LICEO 4 -- C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 3
MORITZ VENDRELL 6 -- ENRILE PAS ALCOI 1
ICG SOFTWARE LLEIDA -- C.P. MANLLEU
C.P. VOLTREGÀ 3 -- C.E. NOIA FREIXENET 3
RECAM LASER C.H. CALDES -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS
IGUALADA CALAF GRUP 3 -- CITYLIFT GIRONA H.C 1
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 24
P.H.C. SANT CUGAT 4 -- ASTURHOCKEY C.P 4
H.C. LLEIDA ALPICAT 3 -- F.C. BARCELONA LASSA 2
C.P. RASPEIG 3 -- C .P. CALAFELL TOT L’ ANY 5
C.P. VILANOVA GRUP SIMON 2 -- C.P. TORDERA 6
G.E. I E.G. -- C.H.P. SANT FELIU
MIS IBERICA H..C. MATARÓ 8 -- C.H C.D. ARENYS DE MUNT 5
SHUM FRIT RAVICH 4 -- .H.. PALAFRUGELL 3
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 22
C.P. ALCORCON 0 -- MEDICARE SYSTEM MATARO 1
COVESA SFERIC TERRASSA 1 -- CERDANYOLA H.C. 1
C.P. VOLTREGÀ 4 -- C.P. MANLLEU 2
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS C.P. LAS ROZAS
H.C. LICEO C.H.P. BIGUES I RIELLS
GENERALI PALAU PLEGAMANS 8 -- P.H.C. SANT CUGAT 0
HOSTELCUR GIJON H.C 4 -- C.P. VILANOVA 1