Partits de les competicions estatals d' hoquei patins pel cap de setmana ( 5-6 maig)
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 27
CITYLIFT GIRONA H.C -- C.P. VIC
REUS DEPORTIU -- F.C. BARCELONA LASSA
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA -- C.H. LICEO
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA -- MORITZ VENDRELL
ENRILE PAS ALCOI -- ICG SOFTWARE LLEIDA
C.P. MANLLEU -- C.P. VOLTREGÀ
C.E. NOIA FREIXENET -- RECAM LASER C.H. CALDES
-C.P. REICOMSA ALCOBENDAS -- IGUALADA CALAF GRUP
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. –
No hi ha jornada
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 23
C.P. VILANOVA --- C.P. ALCORCON
MEDICARE SYSTEM MATARO - COVESA SFERIC TERRASSA
CERDANYOLA H.C. -- C.P. VOLTREGÀ
C.P. MANLLEU -- C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
C.P. LAS ROZAS -- H.C. LICEO
C.H.P. BIGUES I RIELLS -- GENERALI PALAU PLEGAMANS
P.H.C. SANT CUGAT -- HOSTELCUR GIJON H.C