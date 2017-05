El Benjamí A i C participaran al Campionat Territorial de Barcelona

Aquest cap de setmana participaran en el Campionat Territorial de Barcelona dos equips del CP Vilanova, per poder classificar-se per el Campionat de Catalunya.

El Benjamí A, format per Marc Hernández, Mateu Rabadà, Bernat García, Alex Palobar, Pau del Sol, Roger Zapatero i Aleix Ferrer, estan en el grup A amb aquests horaris per dissabte:

09:00 CP VILANOVA "A" - C.E. ARENYS DE MUNT "A"

13:20 HC SENTMENAT "A" - CP VILANOVA "A"

El Benjamí C, format per David Albacete, Biel Baldrich, Pau Gonzálvez, Jaume Figuerola, Alex Ortigosa, Mario Gómez i Miquel Escala, estan en el grup B amb aquests horaris per dissabte:

12:15 C.H. CALDES "A" - CP VILANOVA "C"

20:55 CP VILANOVA "C" - P.H.C. ST. CUGAT "A"

Segons els resultats i classificació d'aquests partits el diumenge es jugarien els partits per establir la classificació del 1er al 8è lloc, donant accès directe a Campionats de Catalunya les 5 primeres posicions i el 6è té accès a una repesca.

Prebenjamí B que jugarà la eliminatòria de la Copa de Barcelona de la seva categoria.

El Prebenjamí B té el partit d'anada a casa de la seva eliminatòria contra el CP Vic "A2 i la setmana pròxima tindrà a Vic el partit de tornada. En el mateix cas està el Prebenjamí iniciació "C", però en aquest cas el primer partit és a la pista de Caldes i el pròxim cap de setmana la tornada serà a les Casernes. Molta sort als dos equips.

Horaris del proper cap de setmana pels equips del CP Vilanova

Cap de setmana intens a les Casernes on l'OK Lliga femení té una nova final a casa per seguir amb l'objectiu de la permanència a la millor lliga femenina del món de l'hoquei patins.

Partits a casa



Divendres 20:30 PREBENJAMÍ “D” - HC Castellar

Dissabte 11:15 BENJAMÍ “B” - J.M.J. “B”

Dissabte 12:30 PREBENJAMÍ B- CP Vic A (Eliminatòria COPA BCN)

Dissabte 16:00 MINIFEM - CP Torrelles

Dissabte 17:00 JUVENIL - Club Olesa Patí

Dissabte 18:15 2ona CATALANA - CP Vilafranca

Dissabte 20:30 OKLliga FEMENÍ CP Vilanova -CP ALCORCON

Partits a fora

Dissabte 15:00 CP Congrés “B” - ALEVÍ “A”

Dissabte 16:00 Caldes HC A-Prebenjamí iniciació C (Eliminatòria COPA BCN)

Diumenge 12:00 CH Navarcles - ALEVÍ “B”

Diumenge 17:45 CP Manlleu - Femení Nacional Catalana

Diumenge 17:30 Igualada HC “A” - INFANTIL “A”

Diumenge 18:15 CP Bell-lloc - JUNIOR