El Sènior Masculí de la Parròquia-Samà fa els deures guanyant el cuer a casa

La Parròquia-Samà Vilanova SMA 65 - CB Morell A 48

El Samà tenia dissabte a la tarda un partit catalogat com a "fàcil", ja que el rival, El CB Morell era l'últim classificat i ja havia baixat de categoria matemàticament. Com sempre però aquest tipus de partit es converteix en trampa si no es juga amb un alt grau de concentració.

Una victòria davant del cuer significava pels homes de Xavi Canales mantenir viu el somni de jugar la promoció d'ascens fins a l'última jornada, amb el permís, això si del Grup Barna, pròxim rival dels vilanovins.

Arribaven al partit els de la capital del Garraf amb la baixa de Piñol, però amb la incorporació de Javier Paredes del júnior A. L'equip vermell va sortir endollat, per feina i sense complexos, amb una clara missió: deixar els dos punts a Vilanova.

Conscient de les seves armes, el conjunt vilanoví desactivava una vegada i una altra l'atac visitant i, a més, el seu atac era força fluid. Al final del primer quart el lluminós ja reflectia un avantatge pel conjunt local (21-12) que des d'aquell moment va estar per davant en l'electrònic.

Va començar el segon quart i La Parròquia-Samà pressionava, i amb un nivell defensiu alt eixamplava distàncies i aconseguia deixar el seu rival en tan sols 28 punts d'anotació en els dos primers quarts. L'avantatge va arribar fins als 15 punts al descans, 43-28.

Conscient que els inicis de la segona part sempre són molt importants, i a més amb una renda de 15 punts, l'equip del Garraf va seguir a un alt nivell defensiu i de nou deixava al seu rival amb un marcador escarransit, 13 punts, però ofensivament no estava encertat i arribava la fi del tercer període empatant el quart a 13.

La diferència no era insalvable pel Morell quan faltaven 10 minuts, però el partit va entrar en una fase d'avorriment amb un error rere l'altre per part dels dos equips i així el partit s'acabava després d'un escarransit 9 a 7 pels locals en l'últim quart.

Cal dir que l'encontre es va disputar després de l'acte de commemoració dels 25 anys del Club Bàsquet Samà, que va comptar amb la presència de representants de la Federació Catalana de Bàsquet, la Secretaria General de l'Esport i l'Ajuntament de Viulanova i la Geltrú. El Sènior Masculí va estrenar per aquesta ocasió la nova equipació del club que lluiran tots els equips a partir de la pròxima temporada.

Ara al SMA només li queda un partit a casa, davant del Grup Barna. Si els de La Cerveseria La Parròquia volen jugar el play-off d'ascens no poden fallar, estan obligats a guanyar aquest encontre.



CB Samà: Piñol (-), Vila (2), Epifanio (10), Zanca (15), Carreras (17), Moreno (7), Artigas (4), Pujadas (-), Liao (8), Burcet (-),Calvo (2) i Paredes (-)

Parcials: 21-12, 22-16, 13-13, 9-7