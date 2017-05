El 20 de maig, torna l’Igualada Urban Running Night Show

La iniciativa esportiva nocturna impulsada per l'Ajuntament d'Igualada que arriba a la seva sisena edició i que novament preveu omplir els carrers de la capital de l’Anoia de milers de persones arribades de nombrosos indrets.

Aquesta és una fórmula esportiva i lúdica que ja està plenament consolidada i que preveu aplegar aquest any al voltant de 3.000 corredors en les diferents disciplines que la formen. Segons l’alcalde, Marc Castells, l’IURNS ofereix “una experiència atractiva i diferent, no només als practicants de l’esport, sinó també al públic familiar en general, tant d’aquí com de fora”. El 70% dels inscrits, tal i com s’ha explicat aquest dimecres, arriben de fora de la ciutat i, disset dies abans que es disputi, ja s’han superat els 2.000 inscrits.

Aquest any 2017 es disputaran tres distàncies: la de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres i la de 21 quilòmetres. Aquesta darrera, la 35a Mitja Marató de l’Anoia, es va incorporar a l’IURNS el passat any 2016 i, després de la bona experiència que va suposar oferir quelcom tan singular com una mitja marató nocturna, en aquesta edició s’ha apostat per mantenir la fórmula. Els 5 quilòmetres arrencaran a les 19h, els 10 quilòmetres a les 20h i la mitja marató a les 22h. Prèviament hi haurà escalada amb l’Urban Climbing Ingravita, cursa de cotxets de nadons, cursa de patinets i cursa infantil Kids&Us. I, en acabar les proves esportives, a partir de les 23h, hi haurà Festa Ràdio Flaixbac a la Plaça Cal Font.

La principal novetat de la sisena edició, però, és una caminada familiar 100% solidària, que arrencarà a les 19:05h. Segons ha explicat el representant de l’empresa organitzadora Ocisport, Albert Balcells, els caminants recorreran 5 quilòmetres pel nucli històric de la ciutat, en una prova que té el patrocini de Llet Nostra i que destinarà l’import íntegre de totes les inscripcions a la Fundació Cors Units, que treballa per millorar el dia a dia dels infants afectats per cardiopaties.

Les inscripcions i tota la informació es pot trobar a la web.