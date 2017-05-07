Resultats dels partits d' hoquei patins de categoria estatal del cap de setmana del 6- 7 maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 27
CITYLIFT GIRONA H.C 2 -- C.P. VIC 5
REUS DEPORTIU -- F.C. BARCELONA LASSA
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA 2 -- C.H. LICEO 5
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 3 -- MORITZ VENDRELL 3
ENRILE PAS ALCOI 8 -- ICG SOFTWARE LLEIDA 5
C.P. MANLLEU -- C.P. VOLTREGÀ
C.E. NOIA FREIXENET 3 -- RECAM LASER C.H. CALDES 2
-C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 3 -- IGUALADA CALAF GRUP 5
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. –
No hi ha jornada
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 23
C.P. VILANOVA 3 --- C.P. ALCORCON 2
MEDICARE SYSTEM MATARO 7 - COVESA SFERIC TERRASSA 5
CERDANYOLA H.C. -- C.P. VOLTREGÀ
C.P. MANLLEU -- C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
C.P. LAS ROZAS 2 -- H.C. LICEO 1
C.H.P. BIGUES I RIELLS 0 -- GENERALI PALAU PLEGAMANS 1
P.H.C. SANT CUGAT 1 -- HOSTELCUR GIJON H.C 7