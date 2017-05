El Moritz Vendrell empata 3 a 3 a la pista del Lloret

El Moritz CE Vendrell va empatar 3 a 3 a la pista del Lloret. Va ser un desplaçament incòmode per als homes de Jordi Garcia, ja que en tot el partit el Vendrell va anar a remolc en el marcador. Fins a tres ocasions el Lloret es va avançar, però el Vendrell va anar empatant i l'últim gol va ser a pocs segons per al final. Per tant, tal com es va desenvolupar el partit, es va sumar un punt important de cara a apropar-se a la cinquena posició de l'OK Lliga, a l'espera del partit que jugarà el Voltregà a Manlleu el dimecres 10 de maig.

El proper cap de setmana hi ha descans per la celebració de la final a quatre de la Lliga Europea d'hoquei sobre patins, a Lleida. El següent partit d'OK Lliga del Moritz CE Vendrell serà el dissabte 20 de maig, a les 20 h, en què rebrà la visita del Vilafranca. De ben segur que serà un bon derbi penedesenc, ja que l'equip on actualment hi juga el vendrellenc Lluís Ferrer té la necessitat imperiosa de sumar punts per aconseguir la permanència a la màxima categoria estatal i el Vendrell vol continuar sumant punts per posar-se cinquè.

Fitxa tècnica

CH LLORET (3): Ferran Serra, Lluís Grau, David Plaza, Marc Grau i Àlex Grau - cinc inicial – Albert Ramos, Javier Patau, Adrià Ferré, Xavier Sulé i Oriol Perarnau.

MORITZ CE VENDRELL (3): Roger Molina, Roger Rocasalbas, Jordi Ferrer, Marc Navarro i Eloi Mitjans - cinc inicial – Xixi Creus, Francesc Gil, Edu Fernández, David París i Martí Zapater.

Gols: 1-0 (13') Marc Grau; 1-1 (14') Eloi Mitjans, de penal; 2-1 (22') Lluís Grau; 2-2 (24') Roger Rocasalbas, de falta directa; 3-2 (40') Adrià Ferré, i 3-3 (49') Eloi Mitjans.

Àrbitres: Mayor i Lapedriza.

Targetes: blaves a Xixi Creus (13') i a Lluís Grau (24').