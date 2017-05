El Noia Freixenet es proclama campió infantil d’Espanya amb una remuntada èpica

Amb èpica. I a falta de 37 segons per acabar el partit. Així és com el Noia Freixenet s'ha proclamat campió d'Espanya infantil davant del FC Barcelona, a qui ha estat capaç de remuntar un 0-2 amb un final frenètic gràcies als gols de Pere Urpí i Roger Montserrat al darrer mig minut de partit. El primer gol del conjunt sadurninenc l'havia fet Martí Gabarró de falta directa.

El Noia Freixenet 'A' s'ha proclamat campió d'Espanya infantil després de guanyar els cinc partits disputats a Oviedo. A la semifinal de dissabte a la tarda, el Noia Freixenet va guanyar per la mínima (4-3) a l'Oviedo Booling, l'equip amfitrió.

D'altra banda, a la fase de grups, el Noia Freixenet també va ser l'únic equip capaç de sumar els tres partits com a victòria. Al primer partit ja va demostrar la seva candidatura cap al títol golejant al Burgos per 16 a 1. Contra el Compañía de Maria va guanyar per un ajustat 5-4 i, contra l'Irlandesas per 2-5.

Aquest títol se suma al Campionat de Catalunya que ja va guanyar el Noia Freixenet, ara fa quinze dies, a la pista del Flix.