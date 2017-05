El Liceo tomba al Patí a la segona part

Es va tornar a repetir la història, i com en el partit contra el CP Vic, el Patí que va jugar una bona primera part, va desaprofitar l’avantatge en el marcador guanyat 1 a 0 a la primera part, i l’equip va caure de manera clara a la segona, amb una actuació arbitral, discutible.

Els vilafranquins van sortir molt motivats, sabent el que es jugaven en aquest partit i de seguida van posar setge a la porteria gallega, en el minut 9 el capità Jordi Galan va aprofitar una contra, per fer el 1-0. Un minut després, els arbitres ensenyaven targeta blava per protestar al mateix Jordi Galan, una targeta molt discutible i que ningú va entendre, ja que el jugador vilafranquí es va dirigir al senyor Alberto López de la manera més educada dient-li que li havien tocat l’stick per darrera a dins l’àrea, l’àrbitre no ho va interpretar així, i essent una jugada que tot l’avantatge el tenia l’equip vilafranquí, va resultar que va ser el més perjudicat. En aquests moments el Patí estava jugant amb inferioritat, llavors el mateix àrbitre va ensenyar blava (per compensar) al jugador del Liceo, Carballeira, on el més normal hagués estat una falta acumulativa, l’encarregat de fer el llançament va ser Marc Vàzquez però va errar l’ocasió enviant la bola fora. Amb aquest resultat favorable, el Cafès Novell seguia intentant ampliar la diferencia en el marcador, Rubén Fernández i Marc Palau van fer lluir al porter visitant Malian. Per la seva banda, el Liceo també va tenir les seves oportunitats, on cal destacar una triangulació dins de l’àrea que va rematar Marc Coy i David Arellano de forma magistral va aturar. Amb aquest resultat per la mínima d’ 1-0 s’arribava al descans.

A la represa, el Patí va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra, i es que en el primer minut, Toni Pérez aprofitava una bola morta a dins l’àrea per fer l’empat a 1, i tres minuts desprès una altra vegada el mateix jugador, desviava el xut de Marc Coy des de fora l’àrea per fer el 1-2. Un minut després, el Liceo arribava a la falta 10, l’encarregat de fer el llançament de falta directa era Marc Palau, però el seu xut el va aturar Malian, amb aquest resultat en contra el Vilafranca seguia intentant buscar retallar la distancia, però no va ser així. En el minut 12 el jugar francès del Liceo, Di Benedetto, feia el 1-3, un minut desprès en el 13 els arbitres ensenyaven targeta blava a Ruben Fernández i aprofitant la superioritat numèrica, l’equip gallec feia el 1-4 obra del mateix Di Benedetto. En el minut 19 a la contra, el mateix jugador feia el 1-5, en el minut 23 el Liceo va gaudir d’una falta directa, Josep Lamas va tenir l’ocasió, però un encertat Arellano li va aturar el llançament i quan mancava un minut per acabar el partit, Joan Vázquez venint des de darrera la porteria feia el 2-5 definitiu.

La setmana vinent l’Oklliga s’atura per la Final Four de la Copa d’Europa que es juga a Lleida, el Cafès Novell tornarà a jugar el dissabte 20 de maig a la pista CE Vendrell, on l’equip vilafranquí es retrobarà amb els ex-vilafranquins, Jordi Garcia, Fidel Noguera, Ton Roig, Edu Romero, Marc Navarro, Edu Fernández i Roger Rocasalbas, el partit començarà a les 20:00h i es podrà seguir en directe per Radio Vilafranca i Okliga TV.

Resultats dels partits del cap de setmana del 6 i 7 de maig dels equips del CP Vilafranca