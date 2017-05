Tot per guanyar

SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04

CB Joventut Castelldefels 55 - 52 Sènior masculí CNBV



Diumenge, el sènior masculí es va desplaçar a Castelldefels a jugar un partit que no era un més. La jornada anterior, la victòria del Bellsport a casa del Ribes, havia fet que els dos equips empatessin al segon lloc de la classificació. Els blaus anaven a la pista del Pratenc. El partit es preveia disputat. Els locals, un equip veterà i adobat en mil batalles. Però els vilanovins van donar la cara. Van lluitar, córrer, van jugar un bàsquet diferent a tot el que es veu per les diferents pistes catalanes.

Els locals un conjunt dur, dominador del escenari, protestant totes les jugades hagudes i per haver que la veritat, et treia de polleguera. Tot i així, es va estar a tots els quarts (mireu els parcials). Ens van matar quatre coses. La primera els tirs lliures. Es van fallar 25. La segona, pràcticament al primer quart els nostres pivots es van carregar amb 4 personals (no es una cosa nova), això si, va ser divertit veure per la pintura al bo d’en Jordi. La tercera, una pilota que va botar fora als minuts finals que l’àrbitre no va veure i va acabar en cistella per aquelles coses del destí i la darrera, els darrers punts, els que s’havien de ficar, el seu número 12 que havia jugat un partit desigual, va encistellar un segon tir lliure i poc després un tir de dos a la pintura que va decidir el partit (54-42 a segons de la finalització). El nostre no va entrar. Per els transistors (gràcies Victor Macho), arribaven noticies de la victòria del Ribes. Molta tristor, les expectatives eren grans. No era hora d’escriure la crònica.

Avui si que toca. Ahir es va perdre per detalls. L’equip va donar la cara, va estar dins del partit tota l’estona, però la veterania, duresa i experiència del Castelldefels ens va fer no assolir la victòria. Dic més. D’aquí un parell d’anys, segur que es guanyaran aquests o altres. Som un equip en progressió i de gran talent. L’entrenador local ho sabia i per això la seva reacció final d’alegria. Es el procés a seguir. Orgull es la paraula. D’aquests 12 jugadors i tècnic que han estat a punt del miracle. Per això us vull donar un GRÀCIES amb majúscules. El que em xalat no estava previst enlloc. Amb 18 anys vàreu guanyar el campionat Sots21. Amb 19 gairebé pugeu el sènior a tercera catalana. El club us reconeixerà el vostre esforç i el que heu hagut de patir, tant a nivell d’esforç als entrenaments i partits, de les provocacions i manques de respecte d’alguns adversaris i altres que ho semblen, el que heu hagut de viure i que us farà forts. Perquè sou un equip molt educat i deixeu Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf en el més alt.

Ara queden dos partits. El proper el diumenge dia 14 a les 12:15. El contrincant, Territori Castelldefels. Us imagineu si els astres s’alineen i...

Bona setmana d’entrenaments i amb ganes de tornar a veure-us competir.



Fitxa tècnica

CNB Vilanova: Sugri (2), Andreu (8), Ricard (9), Nil (3), Arnau, Rubén (4), Javi (6), Dani, Aleix (4), Carlos (6), Àlex (6) i Jordi (4). Tècnic Salva Pastó.

Parcials, 12-13, 13-13 (25-26) // 11-10 (36-36), 19-16 (55-52)

Estadístiques del equip 9/34 tirs lliures (26,4 %). 9 triples (2 Carlos, Ricard i Javi, 1 Àlex, Nil i Jordi).

27 faltes personals per 28 dels locals.