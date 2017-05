El Ribes lluitarà fins el final

El Consher Mata va firmar un dels millors partits de la temporada i va superar el BAM, equip immers en la lluita per eludir la promoció de descens, gràcies a un excel·lent primer quart i una bona actitud defensiva.

La victòria serveix als ribetans per mantenir-se vius a la categoria una setmana més, tot i que per optar a salvar-la a les fases haurà de guanyar a la pista del líder, el Molins de Rei, que aquesta setmana es va proclamar campió de lliga i per tant nou equip de Copa Catalunya, i esperar que els resultats els afavoreixin. Si guanya al Molins, el Ribes jugarà fases si:

Maristes de Sants perd a casa del BAM.

Si Maristes guanya i Grup Barna perd a casa contra l'Almeda, a l'afavorir-lo el triple empat amb Grup Barna i BAM.

Contra el BAM, l'equip dirigit per Toni Segarra va sortir a la pista conscient del que s'hi jugava i amb un parcial demolidor de 20-2 va obligar a anar a remolc tota l'estona el rival. Liderat pel capità Rafel Rius i l'Adrià Miró, l'equip va oferir els millors minuts de joc davant el seu públic en aquest primer quart, al mateix temps que no deixava que el BAM entrés al partit.

Tot i patir al segon període i acusar els nervis a l'últim - claus van ser els triples d'Arnau Pérez i Josep Agustí en aquest tram - l'equip es va saber refer en els moments crítics, no va deixar mai que els visitants es posessin per davant al marcador, i així va poder acomiadar-se com a local de la temporada regular amb la victòria més àmplia de la temporada, que és al mateix temps vital per la classificació i pels ànims del grup per afrontar el repte més difícil de tots.

CB Ribes: Pérez 10, Martrat 2, Miró 20, Villar 2, Dídac 2, Miki 2, Rafel 17, Alexis 2, Josep 21 i Òscar.