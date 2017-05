Neix a Sitges el primer projecte de surf terapèutic per a nens amb autisme. Més que Surf

Comença la primera edició de surf terapèutic per a nens amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) i altres discapacitats realitzat per la recentment creada associació sense ànim de lucre Més que Surf. El programa ha estat realitzat pel psicòleg infantil Adrián Esteve, que consta d'un cicle de teràpies de 8 sessions que va començar ahir i finalitza el 25 de juny.

Aquest projecte és el primer que es realitza a Catalunya i l’únic de tot l’Estat que ofereix un programa d’aquestes característiques íntegrament gratuït. El projecte es fonamenta en la pràctica del surf, els beneficis del mar, el grup, l'entorn i el vincle amb el monitor com a teràpia alternativa per vehicular un canvi positiu en nens amb TEA i altres trastorns del desenvolupament.

La metodologia és un a un, cada monitor s'encarrega del nen que se li assigni, i prèviament es marca uns objectius individualitzats que ha de complir durant les sessions. D'aquesta manera, s'estableix un vincle terapèutic entre monitor, nen i família que dota de continuïtat i seguiment a la teràpia. El treball és supervisat per psicòlegs amb experiència i surfistes, i els monitors són instruïts en TEA.

El programa de surf terapèutic, elaborat íntegrament per l'associació Més que Surf, consta d'un cicle de teràpies de 8 sessions dividides en 7 setmanes consecutives, i es duran a terme a la platja de la Marina de Sitges. No obstant això, no es descarta ampliar el programa a altres llocs de Catalunya en un futur, després de veure la bona acollida que ha tingut la iniciativa, que ja té totes les places d'aquesta primera edició cobertes.

Més que Surf realitza aquesta activitat de forma totalment desinteressada i ofereix el curs de forma íntegrament gratuïta per a les famílies, que segons diversos estudis gasten entre 200 i 3.000€ per les diferents teràpies existents per a nens amb autisme. L'associació compta amb el suport de Sitges Surf Club, que presta el material i la infraestructura necessària, i d’EPSI Garraf (Centre Psicològic i Logopèdic), que es va encarregar d'escollir i avaluar als nens.

Treball previ durant 2015-16

Després de moltes recerques i la seva pràctica laboral diària amb nens amb TEA, el psicòleg infantil i director del programa, Adrián Esteve, va viatjar a Puerto Rico a l'octubre de 2015 per reunir-se amb el Doctor en Psicologia Giovanni Martinez, pioner en el primer estudi de el “surf” com a teràpia per a nens amb TEA. Després de veure els resultats que estaven obtenint, va decidir elaborar un programa de surf terapèutic pioner a Catalunya, inspirant-se en el projecte Surf4dem. El 17 d'abril de 2016 es va començar una prova pilot a Sitges de 7 sessions de surf terapèutic de 2 hores, que va finalitzar a finals de maig amb uns resultats positius.

En total, els nens van rebre 14 hores de surf barrejat amb tallers d'habilitats socials i emocionals en la sorra. Molts dels nens van evolucionar en termes d’autocura, psicomotricitat, expressió emocional, rigidesa i esfera social. Un cop finalitzada la prova pilot, i després d'analitzar els resultats obtinguts, els monitors van decidir donar-li continuïtat al projecte al llarg de 2017. Així, al març d'aquest any es va fundar oficialment l'associació Més que Surf, que té previst realitzar més activitats una vegada acabi aquest primer curs oficial.