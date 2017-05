Emoció fins al final al Play off de permanència

Sènior Masculí – Lliga EBA – Play off de permanència, anada

Mataró- Feimat 66 - Bàsquet Sitges “A” 65

El Mataró Feimat arribava a aquest play off després de quedar tretzè del grup C-A, amb onze partits guanyats, i el Sitges sent dotzè del Grup C-B, amb vuit partits guanyats.

El Mataró és un equip amb dos pivots molt alts el dominicà Cabrera de 2,07 i el català Guallart amb 2,08 ex LEB OR amb el C.B. Prat. El seu millor però, és l’aler Nº 4 Serratacó que promitja 18 punts per partit i és el segon amb millor valoració del Grup.

Amb un pavelló antic, el poliesportiu Josep Mora, però ple de gom a gom i d’un públic molt entregat i desitjós de revenja després del resultat de la temporada passada en que el Sitges els va deixar fora de la final Four de Copa Catalunya, escalfava un Sitges amb les baixes de Saladie des d’inici de temporada i de Riu de finals de temporada, així doncs Riu no ha arribat a temps de recuperar-se i el Sitges perdia també per aquest partit un home alt per parar les torres del Mataró i al mateix temps el jugador amb més valoració i màxim anotador de l’equip.

Cinc inicial del Sitges amb Butí, Gerard, Pau, Roger i Xavi, amb un quart igualat amb una lleugera avantatge final per al Mataró 21-24. Al segon quart els del Garraf empatarien al minut sis a 30, però els del Maresme marxarien al vestidor amb 4 punts d’avantatge 39-35.

Espectacular tercer quart dels jugadors de Piñero que empatarien a 40 al minut dos i seguiria el partit igualat fins al minut cinc amb un marcador de 46-46 per fer un final de quart que deixaria clavat el Feimat a 48 punts i el Sitges finalitzaria el període amb 57. Al darrer quart els de Mataró apretarien en defensa i les moltes faltes personals xiulades al Sitges, amb uns Omar i Marc eliminats i un Roger amb 4 personals, van fer que no poguessin mantenir el ritme defensiu del tercer quart i l’equip local empataria a 60 a manca de dos minuts, on l’intercanvi de cistelles va fer que al sonar la botzina de final del partit els del Maresme quedessin per davant en el marcador 66-65.

Molt bona feina defensiva del Bàsquet Sitges sobre el seu jugador franquícia Serratacó que anotaria solament 8 punts. Un aspecte a millorar son les faltes personals i el baix percentatge d’encert en tirs lliures 59% 10/17. Davant del 70% del Mataró 21/30.

Fitxa tècnica

CB Sitges: Pau 14,Marc, Jordi 1, Roger 16, Edu, Saladié, Manel 12, Xavi 6, Mauro, Gonzálvez 11, Alex, Nacho, Omar 5.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 21-24 18-11 9-22 18-8