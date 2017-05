Records comarcals pel Club Atletisme Velocistes Penedès

Grandíssima jornada del dissabte, on tot i haver de suportar el fort vent en contra tant pel matí com per la tarda, aconseguien 3 marques mínimes per participar als campionats d'Espanya i 5 rècords comarcals.

Obrien foc, els tanquistes pel matí a la pista de Cornellà, amb 3 mínimes d'Espanya i 3 rècords comarcals. Laia Saumell al 100mt. junior (15''63), Miquel Compte al 110mt. junior (15''78) i sobretot cal destacar Xènia Benach, que es converteix en la primera atleta de la comarca que trenca la barrera dels 15'' als 100mt, juvenil (14''94).

Per la tarda a pista de Santa Coloma de Gramenet, torn dels velocistes i saltadors, amb pluja de rècords comarcals i millors marques personals. Destaquem els rècords comarcals per part de Laia Saumell al 200mll. junior (26''74) i Regina Valls al 100mll (12''90) i 200mll (26''93) promesa.