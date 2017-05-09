Partits de les competicions estatals d' hoquei patins pel proper cap de setmana ( 13-14 maig)
OK LLIGA MASCULINA-
No hi ha jornada per la Final a Quatre de la LLiga Europea de Clubs
PRIM ERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 25
P.H.C. SANT CUGAT -- C.H. PALAFRUGELL
ASTURHOCKEY C.P -- H.C. LLEIDA ALPICAT
F.C. BARCELONA LASSA -- C.P. RASPEIG
C .P. CALAFELL TOT L’ ANY -- C.P. VILANOVA GRUP SIMON
C.P. TORDERA -- G.E. I E.G.
C.H.P. SANT FELIU -- MIS IBERICA H..C. MATARÓ
C.D. ARENYS DE MUNT -- SHUM FRIT RAVICH
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 24
COVESA SFERIC TERRASSA -- C.P. ALCORCON
C.P. VOLTREGÀ -- MEDICARE SYSTEM MATARO
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -- CERDANYOLA H.C.
H.C. LICEO -- C.P. MANLLEU
GENERALI PALAU PLEGAMANS -- C.P. LAS ROZAS
HOSTELCUR GIJON H.C -- C.H.P. BIGUES I RIELLS
P.H.C. SANT CUGAT -- C.P. VILANOVA