El CPA Vilanova-La Fundació aconsegueix 7 podis al Campionat de Catalunya de Solo Dance

Destaquen els primer llocs en categoria Aleví, Cadet i Sènior masculí per a Valeria de Pedro, Mònica Pascual i Arnau Albiol; el segon lloc en categoria Infantil, Juvenil i Sènior femení, per a Georgina Martínez, Lucia de Pedro i Meritxell Bachero i el tercer lloc en categoria Aleví, per a Emma Cidoncha.

El CPA Vilanova- la Fundació ha revalidat l’èxit assolit al Campionat Territorial de Barcelona de Solo Dance aconseguint novament un total de set podis al Campionat de Catalunya d’aquesta modalitat. De les 12 patinadores amb que el club vilanoví competia aquest cap de setmana a Figueres, 7 han aconseguit fer podi, mentre que les 5 restants, s’han classificat en quartes, cinquenes i setena posició.

En categoria Sènior, Meritxell Bachero amb una segona posició i Arnau Albiol s’han classificat directament per al Campionat d’Espanya que se celebrarà de l’1 al 3 de juny a Fuengirola. També han assolit el passi al campionat estatal, Lucia de Pedro, segona classificada en categoria juvenil; Mònica Pascual, primera classificada en categoria cadet; Georgina Martínez, primera classificada en categoria Infantil i Valeria de Pedro i Emma Cidoncha, primera i tercera classificades en categoria Aleví, respectivament; Júlia Granero i Neus Tinoco, quarta i cinquena classificada respectivament en categoria Cadet i Cèlia López, quarta classificada en categoria Infantil.



D’altra banda, Paula Martos, amb una cinquena posició en categoria Juvenil i Melanie Grasso, amb una setena posició en categoria Infantil també han fet un molt bon paper evidenciant el gran moment del club vilanoví en aquesta modalitat de patinatge artístic.