700 alumnes de primària realitzen Jocs Cooperatius a la platja de Vilanova

Durant tot el mati, 700 nens i nenes de 3r i 4t de primària de diferents escoles de la comarca s'han trobat a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú per participar en l'activitat Jocs Cooperatius a la platja.

Una proposta coordinada pel Consell Esportiu del Garraf que té com a objectiu donar a conèixer entre l'alumnat una proposta alternativa d'esport, desvinculada a qualsevol connotació competitiva, en estreta vinculació amb la resta de companys i companyes, i en un entorn natural i de fàcil accés com és la platja.

D'aquesta manera, s'intenta aconseguir una jornada lúdica – esportiva on tots els grups participants interrelacionin els uns amb els altres.

La trobada d'avui és la cloenda a un treball que prèviament s'ha realitzat a l'aula de les diferents escoles, mitjançant un dossier on s'explica la dinàmica dels diferents jocs que s'han hagut de posar en pràctica, en 8 rotacions de quinze minuts.

Pel que fa a la participació vilanovina enguany hi han assistits l'alumnat de les escoles Aragai, Ítaca, La Ginesta i Arjau.