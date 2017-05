Aquest cap de setmana el CP Vilanova té 4 cites importants

La primera la visita la pista del CP Calafell del primer equip masculí que segueix amb la lluita per eludir el descens.

La segona cita el diumenge el femení té una oportunitat més per seguir amb el mateix objectiu que els nois en la seva visita a Sant Cugat.

La tercera la tornada de les eliminatòries del Prebenjamí "B", que va perdre 2-3 a casa contra el Vic i que intentarà remuntar el resultat. I el Prebenjamí iniciació "C" uqe té que guanyar per passar la eliminatòria.

I la quarta, i durant tot el cap de setmana el CP Vilanova torna a classificar a dos equips en un Campionat territorial. Aquest cop són els Prebenjamins A i C, que coses del sorteig, els ha tocat jugar en el mateix grup el dissabte. Aquests són els seus horaris per dissabte a les instal·lacions del HP Prat.

10:05 - PREBENJAMÍ "A" / PREBENJAMÍ "C"

14:25 - PREBENJAMÍ "A" / CP VOLTREGÀ "A"

18:45 - CP VOLTREGÀ "A" / PREBENJAMÍ "C"

El diumenge depenen dels resultats d'aquests partits els dos equips es jugaran les places del 1er al 8è lloc. Molta sort als dos equips que competeixin al màxim nivell i que gaudeixin d'aquesta experiència.

Jornada 12 i 13 de maig

Partits a casa



Divendres 20:30 Prebenjamí iniciació C - Caldes HC C (Tornada eliminatòria)

Divendres 22:00 Veterans CP Vilanova TOYOTA - CP Malgrat

Dissabte 09:30 ALEVÍ “B” - CPS Sitges

Dissabte 10:45 ALEVÍ “A” - Cerdanyola CH “A”

Dissabte 12:00 Femení Nacional Catalana - CHP Bigues i Riells

Dissabte 13:30 BENJAMÍ “B” - CP Taradell “B”

Dissabte 16:00 INFANTIL “B” - CE Noia “B”

Dissabte 17:30 INFANTIL “A” - G.E.iE.G. “A”

Dissabte 19:00 JUVENIL - HC St. Just “A”

Dissabte 20:00 CP CALAFELL - CP VILANOVA GRUP SIMON

Partits a fora

Divendres 10:00 CP Vic“A” - PREBENJAMÍ “B”(Tornada eliminatòria)

Dissabte 11:00 Vilassar HC “A” - PREBENJAMÍ “D”

Diumenge 13:00 P.H.C. SANT CUGAT - OK LLIGA FEMENÍ