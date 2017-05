La Festa de la Bicicleta celebra el 75è aniversari amb un nodrit programa d’actes esportius i lúdics (VÍDEO)

La Festa de la Bicicleta del Vendrell es celebrarà el diumenge 28 de maig amb un programa d’actes que vol reforçar el seu doble vessant de festa esportiva, però alhora lúdica i cultural. Atès que aquest 2017 la festa compleix 75 anys d’història, el programa comptarà amb actes de record i de reconeixement a tots aquests anys de trajectòria, iniciada el 1942 pel vendrellenc Jan Fusté. També s’hi ha previst la recuperació d’elements que han estat part de la seva història.



Precisament, l’acte més matiner tindrà lloc aquest divendres 12 de maig, a les 20h, i serà la inauguració de l’exposició titulada “Viu els 75 anys de la Festa de la Bicicleta”, a la Sala la Fusteria del carrer Major. S’hi podran veure fotografies, 7 bicicletes antigues pertanyents a la col·lecció de Ramon Magriñà de Masllorenç, mostres d’alguna carrossa participant, documentació i un vídeo recopilatori de fotografies dels 75 anys de la festa, cedides per ciutadans i famílies del Vendrell i provinents també de l'àlbum de la 50a Festa de la Bicicleta. La mostra es podrà visitar fins el 28 de maig.

A més, per posar en valor la part històrica i documental de la Festa, s’ha organitzat també una petita mostra a l’Aparador Jove de l’Oficina Jove del Baix Penedès amb el lema “Viu els 75 anys de la Festa de la Bicicleta del Vendrell”, que s’inaugurarà el 18 de maig.



Com ja ve sent habitual en les darreres edicions, la vessant esportiva de la Festa enguany torna a recaure en l’organització del Club Open Natura. Aquests han preparat diversos actes, que s’iniciaran el divendres 26 de maig. A les 21 h, arrencarà des de la Rambla la 10a Pedalada Nocturna, una ruta amb bicicleta pel terme municipal, de fàcil nivell, que anirà fins a Coma-ruga i tornarà al Vendrell. El preu de la inscripció és de 5 € i cal fer inscripció prèvia. Hi ha temps fins al 23 de maig a la Regidoria de Cultura i Festes (la Rambla, 24), a Cicles Vendrell (Avgda. Jaume Carner) o a les botigues Big Bikers (c/ Pau Casals).



El dissabte 27 de maig, de les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 20 h, a l’aparcament de l’avinguda del Camp d’Esports, es farà la VI Mostra Tot sobre rodes. També de les 10 h a la 12 h, a la mateixa avinguda es farà el 2n Campionat escolar infantil de patinets (Categories: 5-6 anys, 7-8 anys, 9-10 anys,11-12 anys i 13-14 anys). La inscripció és gratuïta però també cal fer inscripcions als punts abans indicats.



Ja a les 12 h, també a l’avinguda del Camp d’Esports, hi haurà una exhibició i taller de biketrial, a càrrec del campió del món Àngel Batlle. Les inscripcions són limitades i gratuïtes.



La tarda de dissabte continuarà amb més actes: a les 16 h, a l’avinguda del Camp d’Esports, es farà la III PROVA DE RESISTÈNCIA BTT 3 hores. Per a més informació de la prova es pot consultar el web www.clubbtt_opennatura.com.



D’altra banda, també el dissabte, de les 18 h a les 20 hores, a la Plaça Vella, hi haurà un Circuit sobre Rodes en què l’establiment Eurekakids El Vendrell convida els nens i nenes a provar l’Ezyroller i el Didicar.



El diumenge 28 de maig, el dia gros de la Festa de la Bicicleta, arrencarà a les 8 del matí amb les matinades pel centre de la vila, a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès. Ja a les 10h, a l’avinguda del Camp d’Esports, es farà la concentració, inscripcions i entrega de dorsals i obsequis als participants de la festa. Un cop fet el recompte de grups, a les 11h està prevista la sortida de les carrosses i els ciclistes. Enguany, la cercavila anirà presidida per un personatge especial a càrrec dels Gegants i Nans del Vendrell.



A les 11 h, al carrer Quatre Fonts, es farà la concentració i inscripcions dels participants de les escoles bressol i dels grups amb mobilitat reduïda i se’ls lliuraran els dorsals i els obsequis.



A les 12.30 h, quan hagin arribat a la Rambla tots els participants de la desfilada, davant de la Regidoria de Cultura i Festes es farà la concentració dels participants de les carreres que s’han recuperat enguany amb motiu dels 75è aniversari, carreres que es duien a terme en els inicis de la Festa Bicicleta. Així, enguany es faran la carrera amb la bicicleta a l’espatlla, la carrera de la lentitud i la carrera de la safata.



A continuació, a la Rambla, es farà el lliurament de premis i el sorteig de les butlletes solidàries. Cal recordar que, com cada any, la Festa de la Bicicleta té un component solidari gràcies a la campanya "Pedalem junts per una mateixa causa". Enguany, l'associació escollida és “Avancem Junts”, una entitat que treballa per la inclusió dels infants i adolescents amb autisme i oferir-los oportunitats de temps lliure. Les persones que desitgin col·laborar en aquesta iniciativa ho podran fer amb el donatiu d'un euro i entraran en el sorteig d'una bicicleta i diversos premis.