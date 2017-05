El Patí Vilanova guanya a Calafell però s'ho jugarà tot en el proper partit contra el Barça "B"

El C.P. Vilanova ha derrotat al C.P. Calafell en el derbi comarcal disputat aquest vespre en el pavelló J. Ortoll de Calafell i corresponent a la 25èna i penúltima jornada de la Primera Divisió Estatal.

Ha estat un partit insuls, en el que els locals no si jugaven res de res – estaven salvats dels descens i no podien aspirar a un ascens-, i que els ha servit, segons es diu en els “mentiders” hoqueístics no sols per acomiadar la temporada i amb ella diversos membres de l’equip començant pel seu tècnic Ll. Medrano. Per la seva part el Vilanova ha d’esperar al partit de demà entre el Barça i els cuer per veure quin resultat haurà de fer el proper partit contra els culers per salvar-se i enviar al Barça a la Nacional Catalana. Creiem sincerament que si o si s’ha de guanyar en la darrera jornada per salvar-se.

Partit com diem intranscendent en que de joc res de res, sols l’emoció del marcador que ha obert Ortoll en el minut 8 de la primera part i que ha empatat Salvadó a 14 segons dels descans. En la segona part un gol de Pastó a la sortida d’una falta ha donat els tres punts al Patí, i cal esmentar que els dos equips no han aprofitat les jugades a bola aturada.

Ara al Patí li resta guanyar el proper dissabte al Barça per mantenrr la categoria.

Fitxa tècnica

C.P. CALAFELL.- Andreu, Ortoll, Romeu, Palau, Riera ( equip inicial) Vergés, Martí, march. Gumá

C.P. VILANOVA.- Esteve, Muntané, Garrido, Garreta, Aguilar ( equip inicia) Salvadó, Pastó , Riba, Gil

ARBITRES : Srs. Gorina i J.A Sanz

GOLS

PRIMERA PART: 1-0 Ortoll ( min 8) ; 1-1- Salvadó ( min 25)

SEGONA PART: 1-3- Pastó ( min 7)

TARGETES : Blava a Pastó