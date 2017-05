Reus i Oliverense jugaran la final de la Lliga Europea de clubs d'hoquei

El Reus Deportiu i l'Oliverense de Portugal jugaran demà a partir de les quatre de la tarda la Final de la Lliga Europea de Clubs d'Hoquei Patins, que s'està jugant en forma de final a quatre en el Pavelló dels Nous Barris de Lleida.

En la primera semifinal l'Oliverenese -molt catalanitzat- ha derrotat per 1 gol a 0 gràcies al "gol d'or" aconseguit en la segona part de la pròroga per Barreiro. El partit havia finalitzat amb empat a zero gols.

En la segona semifinal, han arribat els gols, ja que el temps reglamentari i les dues pròrrogues han finalitzat amb empat a 4 gols, entre el Reus i el Benfica En la tanda de penals els reusencs ha estat mès encertats, gràcies especialment a les aturades del gran especialista, el porter Henriques, que curiosament tornarà al Benfica que el tenia cedit a l'equip català.