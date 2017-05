L’AB Vendrell tanca la lliga amb una victòria que li dona el Campionat i el passi a la final a quatre

Darrera jornada de lliga pels vendrellencs, que amb l’ascens a la butxaca des de feina dos jornades, afrontaven el partit davant el Claret, amb la necessitat de guanyar, després de la victòria del Prat, per assegurar la primera posició, que donava el campionat i la classificació per jugar la final a quatre, de la categoria, davant els altres campions de grup. A l’hora de la veritat, però, el partit va ser un monòleg dels locals, que van ser molts superiors al seu rival, a partir del segon quart, en un gran partit dels taronges, que es van acabar imposant per un contundent, 84-45, que certificava el primer lloc final, a la classificació.

Espectacular temporada dels de Marc Rovirosa, que tanquen la lliga amb un balanç de 25-5, com a campions del grup 3 de segona catalana, després d’un curs per emmarcar, on han superat gran rivals com el Prat, segon, o Tecla Sala i Monjos, tercer i quart, respectivament. L’encontre davant el Claret de Valls, començava amb domini dels visitants, que es jugaven el descens a tercera catalana, amb una defensa agressiva i controlant el tempo del partit, portaven la iniciativa 7-9 als sis minuts; un triple de Yero Thiam, esperonava als del Baix Penedès, que capgiraven 18-15, el marcador a la fi del primer quart.

En el segon període, la irrupció d’Omar Francisco, catorze punts anotats en aquest quart i 27 al final del partit, va començar a decantar el resultat, juntament amb les ràpides transicions i la millora defensiva, amb un conjunt del Baix Penedès, llançat, que passava per sobre dels vallencs, que no podien oposar resistència, davant l’allau de joc dels taronges. Un segon quart que es tancava amb un parcial de 24-11, que suposava un 42-26 al descans, que deixava el matx encarat de cara al segon temps. La represa, va ser més del mateix, superioritat total dels del Vendrell, que monopolitzaven el joc, davant un equip de l’Alt Camp, superat, que no reaccionava; el joc elèctric dels vendrellencs, el domini del rebot i l’encert de cara a cistella, van ser factors fonamentals, amb tots els jugadors sumant, per entendre el parcial de 25-6, d’aquest tercer període, que sentenciava, el lluminós, 67-32, a la fi del mateix.

L’últim quart va ser de tràmit, amb tot decidit, on va destacar el base local Jordi Nieto, anotant deu punts, amb dos triples, que van servir per certificar el triomf i la primera posició. Ara, cal canviar de xip, i centrar-se en la final a quatre de la categoria, que es disputarà a Navàs, el proper cap de setmana, on els taronges s’enfrontaran a l’Arenys Bàsquet B, en una de les semifinals, l’altre la jugaran el Navàs i el Ramon Llull. Està clar, que guanyar-la, seria la cirereta a una gran temporada.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (12), Gabaldón (2), Luna (6), Mateu (7), Thiam (6), Molina (8), Alcón (2), Francisco (27), Casado (2), Trouvé, Nieto (12) i Colon.

Parcials: 18-15, 24-11 (42-26), 25-6 (67-32), 17-13 (84-45).

Victòria del sènior femení en el derbi comarcal

El sènior femení, que està disputant la fase d’ascens a segona catalana, superava en un gran partit, pel resultat de 47-31 al Calafell, en el derbi comarcal. Les taronges, van fer un partit molt seriós, portant la iniciativa en tot moment, recolzades en una gran defensa, que va minimitzar l’atac rival. A manca de dos partits per acabar aquesta fase, les d’Eric Blai són setenes amb un balanç de 5-7, ja sense opcions de lluitar per l’ascens de categoria. Divendres, jugaran el partit ajornat davant el Bàsquet Teresianes i diumenge tancaran la temporada a pista de l’Àguiles.