El filial del Noia Freixenet recupera el liderat

El Noia Freixenet B depèn d’ell mateix per proclamar-se campió de Nacional Catalana i assolir l’ascens a Primera Divisió estatal. Aquest diumenge ha guanyat (4-2) al Ripoll i es distancia en dos punts del segon classificat, el Taradell, que dissabte va empatar a casa contra el Tona (3-3).

El conjunt entrenat per Jordi Esteva ha sumat la divuitena victòria, després de ser capaç de superar la pressió marcada per la transcendència del partit i amb la lluita per un somni que l'ha portat a recuperar el liderat de la màxima competició del país. Els golejadors han estat Arnau Xaus, Arnau Ribas i Xavier Aragonès (2).

La propera cita del Noia Freixenet B serà dissabte a la pista del Sant Just (19:30h), en un partit que podria decidir el campionat sempre i quan el CP Congrés – La Sagrera Es Mou sumi, com a mínim, un punt davant del Taradell (dissabte, 16:15h).

Fitxa tècnica

CE Noia Freixenet: Oriol Xaus, Albert Carbó, Xus Sola, Arnau Xaus, Arnau Ribas – cinc inicial-, Xavi Aragonès i Roc Carbó.

HC Ripoll: Pau Franquesa, Xavier Vilaregut, Albert Sabata, Gerard Castellà, Jeremi Rodriguez -cinc inicial-, Albert Vergés, Ivan Mora, Roger Font.

Gols: Arnau Xaus, min. 13, 1-0; Arnau RIbas, min. 15, 2-0; Roger Font, min. 22, 2-1; Gerard Castellà, min. 37, 2-2; Xavi Aragonès, min. 46, 3-2; Xavi Aragonès, min. 47, 4-2.