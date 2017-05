El CB Sitges s'acomiada de la lliga EBA

Sènior Masculí –Lliga EBA– Play off de permanència, tornada

Bàsquet Sitges “A” 45 - Mataró- Feimat 56

Un inici de partit amb molta defensa i poc encert per part del locals feia que el Mataró marxés de 11 punts a l’inici del primer quart 4-15, temps mort i millora en la defensa i comença la remuntada. Final del 1r quart 12-18, amb 12 dels 18 punts del Feimat anotats pel jugador Nº 4 Serratacó. Bon inici de segon quart on el Sitges aconsegueix avançar-se en el marcador 22-20, intercanvi de cistelles i es marxa als vestidors amb el marcador 25-28.

Mal inici del tercer quart amb un David Romero del Mataró endollat, acompanyat pel pivot dominicà Cabrera, Els del Maresme tornaran a marxar en el marcador 28-37, per finalitzar el quart 33-41. Entrem els darrers 10 minuts i el Sitges s’aconsegueix col·locar a 2 punts a manca de 5 minuts per finalitzar el partit 41-43. La bona defensa del Mataró i el baix percentatge en el tir exterior del Sitges no deixaren retallar la diferència, la loteria de provocar faltes per escurçar la distància feu que s’incrementés fins el resultat final 45-56 i el Sitges perdés l’eliminatòria i serà equip de Copa Catalunya (la màxima categoria del Bàsquet Català) la propera temporada.

Felicitar els jugadors i l’equip tècnic per la magnífica temporada i tenir opcions fins el darrer quart del darrer partit de mantenir l’equip a EBA. No competíem amb les mateixes condicions, equips de poblacions molt més grans, equips amb esponsoritzacions importants i pressupostos potents, vinculats a equips d’ACB, amb recolzament econòmic i moral de les institucions municipals, comarcals o autonòmiques. Nosaltres ni una sola d’aquestes avantatges!!!, però tot i saber-ho aquests jugadors i aquests entrenadors es van guanyar l’ascens i mereixien jugar aquesta categoria i hem complert un somni, que és fer jugar i competir a categoria Nacional un grup de joves formats a la pedrera del Bàsquet Sitges.

Volem agraïr el suport donat per l’afició durant tota la temporada, i que aquest cap de setmana va omplir el pavelló de gom a gom i no va defallir d’animar l’equip en cap moment. Els nostres patrocinadors que amb el seu gra de sorra han fet que poguéssim gaudir d’aquesta categoria, els treballadors del pavelló i els tècnics del “Patorrat” que ens han recolzat al llarg de la temporada i ens han posat fàcil una cosa tant difícil com jugar la lliga Nacional amb totes les seves exigències, els mitjans de comunicació, premsa escrita i especialment a Radio Maricel.

Moltes gràcies a tothom

Fitxa tècnica

CB Sitges: Pau 7, Marc, Jordi 6, Roger 10, Edu, Saladié, Manel 4, Xavi 5, Mauro 2, Gonzálvez 3, Alex, Nacho 4, Omar 4 .

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 12-18 13-10 8-13 12-15