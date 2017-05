Victòria número 21

SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04



Territori Castelldefels 59 - 61 Sènior masculí CNBV



Escric la darrera crònica de la temporada i possiblement les deixaré de fer. La de la setmana vinent que finalitzarà la temporada, l’escriurà qui sap, l’entrenador del Sènior, en Salva Pastó. Bon partit el disputat per els vilanovins davant un bon equip que és increïble que porti només 3 victòries durant la temporada.

Vull copiar un text d’una persona que va escriure al foro de la territorial. “Solo he visto mi grupo, el 4. Realmente no sé si habrá otro equipazo como ellos (referint-se al Bellsports). No solo es el registro de la temporada. Sino que en el grupo había 3 equipazos más que no le han podido toser”. A banda que la seva única derrota va ser contra els nostres i al partit a casa seva es va poder guanyar i tot i així es va superar el bàsquet average, han estat el millor equip i son justos campions.

Ens qualifica de “equipazo”, un foro que no es el de “forocoches” però que a les primeres de canvis apareixen punyals per tot arreu. Ens hauria de fer pensat del que ha fet l’equip aquesta temporada. A tots.

Agrair de tot cor la difusió que fan Eix Diari, DV, Canal Blau (Garraf Esports) i a “ese loco bajito”, Luis Fernandez de zona311 del bàsquet vilanoví i de la comarca. Il·lusió, ganes de fer-nos visibles i orgull de la feina feta per els diferents equips i clubs. Era un mon que no coneixia i m’hi quedat gratament sorprès i com els hi transmès infinitat de vegades, agraït en nom propi i del Club Nou bàsquet Vilanova. Tot això sense vosaltres, no podria ser.

Proper partit dissabte dia 20 a les 18:00. El darrer del curs. Contrincant, Cervelló groc. Per donar les gràcies als jugadors i tècnic per la gran feina feta durant la temporada. On 12 nanos de 19/20 anys, s’han quedat a les portes de fer pujar el sènior groc a tercera catalana.

Fitxa tècnica

CNB Vilanova: Andreu (2), Ricard (5), Nil, Arnau (4), Rubén (8), Javi (4), Carlos (17), Àlex (7) i Jordi (14). Baixes Sugri, Aleix i Dani. Tècnic Salva Pastó.

Parcials, 15-17, 13-15 (28-32) // 15-25 (43-52), 16-9 (59-61)

Estadístiques del equip 9/34 tirs lliures (26,4 %). 7 triples (3 Carlos, 2 Àlex i Jordi).

17 faltes personals