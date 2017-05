La Parròquia-Samà Femení s'allibera i gaudeix d'un gran encert ofensiu contra El Prat

CB Prat 58 - La Parròquia-Bàsquet Samà Vilanova 88

jugava dissabte a casa del CB Prat, un equip amb jugadores de bona qualitat. Les samistes, poc abans de començar el partit ja van saber que el CE Molins havia guanyat el seu partit, i d'aquesta manera ja no tenien opcions a la segona plaça. La incògnita era com afrontaria l'equip aquesta notícia. Tot i els primers minuts en els quals les locals van demostrar el seu talent individual, la Parròquia va ser capaç de jugar amb una gran concentració i firmar un gran partit ofensiu.

En el minut 4 les samistes perdien 10 a 4. A partir d'aquí va començar el domini vermell sobre la pista uqe duraria fins al final del partit. Un 15 a 1 com a resposta i primers avantatges per les vilanovines. En el segon període, tot i les cistelles de les blanques de sota l'aro i de triple, el Samà desplegava un gran joc d'atac. La pilota circulava a plaer i el rebot ofensiu es tornava a convertir en un tret diferencial que marcaria grans diferències. Punts de contraatac, de pilotes doblades, d'esquenes, de cara i de llarga distància. Cistelles de tots colors que feien gaudir al públic i al mateix equip.

S'arribava a la mitja part amb 13 punts d'avantatge. A la represa, i esperant a una major intensitat per part del Prat, equip en plena lluita per evitar la fase de permanència, les samistes van sortir amb la màxima concentració defensiva. Això els hi va donar ràpides accions en atac i un 0 a 12 en els primers quatre minuts del tercer quart (30-55).

A partir d'aquí el partit es va endurir una mica. Tot i així, La Parròquia va seguir amb un bon ritme de joc que les locals no podien anul·lar. L'empenta a batzegades de les jugadores locals ajudava a fer que la distància encara no fos més amplia.

Restaven deu minuts per al final i després de 2 minuts en els quals el marcador va arribar a reflectir un 42-71, el Prat va augmentar encara més l'agressivitat, com era normal, i van anotar un 10 a 0 (52-71). Tot seguit tècnica a la banqueta samista i reacció. Un 3 a 11 i tornava la diferència a 27 punts. Els tres darrers minuts van ser d'intercanvi de cistelles, establint la màxima diferència per acabar el partit (58-88).

Un penúltim encontre sense pressió, contra una bona plantilla i realitzant un altre molt bon partit. Aquesta setmana La Parròquia-Bàsquet Samà Vilanova jugarà un altre cop a Vilanova després d'un mes, dissabte a les 18 h amb el Manyanet Reus. Partit que servirà per posar punt final a la millor temporada a primera catalana.

Anotacions: LAIA (14) - ANNA (12) - ANIRA (17) - JUDITH (5) - SARA (0) - LAURA (14) - ELI (9) - ELENA (9) - MARINA (8) (NO JUGA: IRENE - ANDREA)

Parcials: 16-21 / 14-22 / 10-25 / 18-20