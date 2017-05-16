HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estatals d'hoquei pel 20-21 de maig

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 16-05-2017 07:35 Lectures 75
El Patí Vilanova masculí es juga la permanència davant el Barça . Eix

El Patí Vilanova masculí es juga la permanència davant el Barça . Eix

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 28

F.C. BARCELONA  LASSA -- C.P. VIC       

C.H. LICEO   --  REUS DEPORTIU      

 MORITZ VENDRELL --  CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA     

ICG SOFTWARE LLEIDA --  C.H. LLORET VILA ESPORTIVA         

C.P. VOLTREGÀ   -- ENRILE PAS ALCOI    

RECAM LASER C.H. CALDES   --  C.P. MANLLEU      

IGUALADA CALAF GRUP   -- C.E. NOIA FREIXENET      

C.P. REICOMSA ALCOBENDAS    --       CITYLIFT GIRONA H.C     

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 26 i darrera

H.C. LLEIDA ALPICAT  -- P.H.C. SANT CUGAT 

C.P. RASPEIG    --    ASTURHOCKEY C.P

C.P. VILANOVA GRUP SIMON    --  F.C. BARCELONA LASSA      

G.E. I E.G.  -- C .P. CALAFELL TOT L’ ANY     

MIS IBERICA H..C. MATARÓ   C.P. TORDERA   

SHUM FRIT RAVICH   --    C.H.P. SANT FELIU     

C.H. PALAFRUGELL  --  C.D. ARENYS DE MUNT    

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 25

COVESA SFERIC TERRASSA    C.P. VILANOVA   

C.P. ALCORCON      --  C.P. VOLTREGÀ   

MEDICARE SYSTEM MATARO  --  C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  

CERDANYOLA H.C.  --    H.C. LICEO    

C.P. MANLLEU   --  GENERALI PALAU PLEGAMANS

C.P. LAS ROZAS    --  HOSTELCUR GIJON H.C 

C.H.P. BIGUES I RIELLS   --  P.H.C. SANT CUGAT 

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Competicions 2016-17

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