Partits de les competicions estatals d'hoquei pel 20-21 de maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 28
F.C. BARCELONA LASSA -- C.P. VIC
C.H. LICEO -- REUS DEPORTIU
MORITZ VENDRELL -- CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA
ICG SOFTWARE LLEIDA -- C.H. LLORET VILA ESPORTIVA
C.P. VOLTREGÀ -- ENRILE PAS ALCOI
RECAM LASER C.H. CALDES -- C.P. MANLLEU
IGUALADA CALAF GRUP -- C.E. NOIA FREIXENET
C.P. REICOMSA ALCOBENDAS -- CITYLIFT GIRONA H.C
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 26 i darrera
H.C. LLEIDA ALPICAT -- P.H.C. SANT CUGAT
C.P. RASPEIG -- ASTURHOCKEY C.P
C.P. VILANOVA GRUP SIMON -- F.C. BARCELONA LASSA
G.E. I E.G. -- C .P. CALAFELL TOT L’ ANY
MIS IBERICA H..C. MATARÓ C.P. TORDERA
SHUM FRIT RAVICH -- C.H.P. SANT FELIU
C.H. PALAFRUGELL -- C.D. ARENYS DE MUNT
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 25
COVESA SFERIC TERRASSA C.P. VILANOVA
C.P. ALCORCON -- C.P. VOLTREGÀ
MEDICARE SYSTEM MATARO -- C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
CERDANYOLA H.C. -- H.C. LICEO
C.P. MANLLEU -- GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.P. LAS ROZAS -- HOSTELCUR GIJON H.C
C.H.P. BIGUES I RIELLS -- P.H.C. SANT CUGAT