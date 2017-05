5 Ors, 12 plates i 9 bronze per la Lira Vendrellenca, a l’Open Taekwondo Vila de Bellvei

31 competidors de La Lira Vendrellenca van participar aquest dissabte 6 de maig al 2n Open de Taekwondo Vila Bellvei. Un Open ple de grans competidors provinents de grans clubs de Catalunya i també fora de Catalunya on els nostres esportistes van plantar cara en tot moment i van demostrar el bon nivell de forma en el qual estan, aconseguint un total de 5 ors, 12 plates i 9 bronzes. Va ser el 2n Open organitzat per la mateixa secció de Taekwondo de Lira Vendrellenca conjuntament amb el Club My-Ju Cunit, l’AMPA la Muntanyeta de Bellvei i amb la col·laboració de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Bellvei, amb un registre de 420 competidors provinents de 35 clubs.

Els Ors van ser per: Abril Pulgar, Dario Rodríguez, Aina Gonzálex, Marc Fernández i Abduallah Borramouss.. Les plates per: Daniel Martínez, Daniel·la Querol, Alejandro Moreno, Ayman El Aghzaoui, Josep M. Galimany, Judit Ortega, Adrià Vidal, Júlia Pulgar, Enrique Gigante, Marc Jané, Pau Alonso, Adrià Nogales i el bronzes per Cosmo Kosicki, Luis Cofiño, Lluís Jiménez, Pol Chicano, Gerard Monzon, Martí Pulgar, Toni Gigante, Abel González i Víctor Querol. Medalles de participació per Joan Domínguez, Biel Gutierrez, Raul Lujan, Liam Sal i Pau Requesens.

El proper repte pel Taekwondo de la Lira Vendrellenca serà el proper 20 de maig, a l’Open de Figueres.