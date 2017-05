6 Hores Ultra Fons a Vilafranca

Hi haurà també una cursa de 3 hores per parelles i un 10.000 metres per aquells que vulguin aconseguir una bona marca en un circuit pla i homologat.

El Club Atletisme Vilafranca és l’organitzador d’aquestes competicions, les quals se celebraran a l'estadi d’Atletisme de Vilafranca.

Curses:

- 6 HORES INDIVIDUALS (Horari

- 50 KM INDIVIDUALS (Horari

- 3 HORES PER PARELLES

- 10.000 METRES (Horari: de

Inscripcions

Les inscripcions s’obriran el 13 de març

Preus:

- 6 HORES INDIVIDUALS: 30 euros (inclou dinar després de la cursa)

- 50 KM INDIVIDUALS: 30 euros (inclou dinar després de la

- 3 HORES PER PARELLES:

- 10.000 METRES: 8 euros

Reglaments

6 hores individuals

- Tot i que la cursa s’inicia a les 8h, els atletes hauran d’estar presents abans i haver recollit dorsal no més tard de les 7.30h

- L’organització proporcionarà aigua, beguda isotònica, barretes energètiques i fruita. Altres necessitats se les hauran de portar els mateixos atletes.

- La cursa es desenvoluparà pels carrils interiors de la pista (1,

- Les voltes seran de 400 metres cadascuna

- El corredor ha de porter en tot moment el dorsal ben visible i a la part de davant del cos.

- Qualsevol atleta que abandoni ho haurà de notificar a la organització.

- La cursa estarà controlada per xip

- Hi haurà trofeu pels 3 primers classificats. L’entrega s’efectuarà durant el dinar que se celebrarà al finalitzar la cursa.

50 km individual

- Tot i que la cursa s’inicia a les 8h, els atletes hauran d’estar presents abans i haver recollit el seu dorsal no més tard de les 7.30h

- L’organització proporcionarà aigua, beguda isotònica, barretes energètiques i fruita. Altres necessitats se les hauran de portar els mateixos atletes.

- La cursa es desenvoluparà pels carrils interiors de la pista (1, 2 i 3).

- S’hauran de recórrer 125 voltes de 400 metres cadascuna

- El corredor ha de porter en tot moment el dorsal ben visible i a la part de davant

- Qualsevol atleta que abandoni ho haurà de notificar a la organització.

- La cursa estarà controlada per xip

- Hi haurà trofeu pels 3 primers classificats. L’entrega s’efectuarà durant el dinar que se celebrarà al finalitzar la cursa.

- Els lavabos i les dutxes estaran a disposició dels atletes a la mateixa pista d’atletisme.

3 hores per parelles



- Tot i que la cursa s’inicia a les 16:30 dorsal no més tard de les 16:00h

- L’organització proporcionarà aigua, beguda isotònica, barretes energètiques i fruita. Altres necessitats se les hauran de portar els mateixos atletes.

- La cursa es desenvoluparà pels carrils exteriors de la pista (4, 5

- Els atletes disposaran d’una zona reservada a on poder fer el canvi de relleu

- No hi ha límit de canvis. Les parelles podran realitzar tants com així ho creguin oportú.

- El corredor ha de porter en tot moment el dorsal ben visible i a la part de davant

- Qualsevol atleta que abandoni ho haurà de notificar a la organització.

- La cursa estarà controlada per xip

- Hi haurà trofeu pels 3 primers classificats.

- Els lavabos i les dutxes estaran a disposició dels atletes a la mateixa pista d’atletisme