Ascens a segona estatal

El CTT Vilanova torna un any desprès a segona estatal i ho fa amb brillantor guanyant els dos partits de la fase d’ascens per 5-1. Completa una temporada perfecte sense patir en excés a una fase d’ascens i fidel a la tradició de pujar sempre que s’hi classifica.

Els vilanovins nomès han perdut 1 partit en tota la temporada utilitzant fins a onze jugadors diferents: Felix Avila, Francesc Conde, Edgar Mataró, Jordi Cepero, Albert Soler, Rafa Monzó, Salva Milà, Josep Marsal, Marc Cereto, Marc Sallant, Albert Carmona.



Començar bé era fonamental per no jugar una fase de nervis i així ho van complir. Malgrat no encertar l’alineació que haguessin volgut els vilanovins, tot es va posar de cara quan Felix Avila guanya el primer partit a Manel Suñé, jugador veterà amb pics en el revés que Felix va saber portar amb un 3-1 al seu favor. Si teòric tercer guanya a teòric primer el partit canvia ja totalment. Rafa Monzó no donava cap possibilitat a Benito García amb un 3-0.

Aquí començarien les dificultats dels vilanovins malgrat el marcador final. Albert Soler guanyava a Marc Flores, juvenil que li va posar difícil forçant el cinquè set al remuntar un 2-0 i que Albert va superar al cinquè 11-7.



Amb el 3-0 semblava fet el partit, però no va ser així i Benito García guanyava 3-2 a Felix Avila. Inici dolent de Felix que 0-2 avall va trobar llavors la manera de contrarestar el joc de García de ficar moltes boles dins defensant el punts llunys de taula però molt segur. L’esforç de remuntar va passar factura al cinquè set que perdria 7-11.

Albert Soler guanyaria a Manel Suñé en cinc sets dispars, arribant a guanyar 11-1 el quart però arribant al cinquè fins el 11-9. Els vilanovins ja tenien la feina feta que remataria Rafa Monzó amb un 3-0 sobre Flores pensant en possibles average amb triple empat.

A la tarda es sabria però que no calien gaires números ni pensar en average, el Tramuntana Figueres guanyava 4-2 a l’Olesa, per tant l’endemà el guanyador del Vilanova-Figueres ascendiria sense esperar al partit entre segons de grup.

El Vilanova sortia d’entrada amb Rafa Monzó, sense ser un partit brillant el sitgetà dominava David Mena en tres sets. Si el dos primers oferia resistència ja no en el tercer quan Rafa anava afinant amb els serveis.

El segon partit seria determinant perquè es comences a veure clar l’ascens. Felix Avila remuntava un primer set inquietant a Albert Villa. Quan el partit semblava sentenciat amb 9-5 en el quart set de Felix Avila el de l’Empordà feia una remuntada perillosa i es posava 9-8. Un llarg punt guanyat per Felix amb un contratop posava el 10-8 i tornava a girar la dinàmica. Amb l’11-8 final i 2-0 al marcador tot es posava de cara.

Però el Figueres encara no es rendiria i Antonio Oña li plantaria molta cara a Albert Soler posant-se 1-0 al marcador i tenint tres pilotes per fer el 2-0 que salvaria Albert Soler amb 12-14. Malgrat que els altres 2 sets serien igualats ja serien més dominats per Albert Soler que anava a més en el seu joc. 3-0 al marcador i David Mena s’aniria venint avall contra Felix Avila ja sabent que estava quasi perdut el partit 3-0 per Felix Avila que guanyava el darrer 11-7. 4-0 ascens confirmat i merescut.

Ja sense res en joc s’exhauririen els 2 darrers partits canviant els jugadors i Jordi Cepero perdria a amb Oña 3-0 i Conde guanyaria 3-0 a Villa.

El Vilanova C 1er reserva per ascens a 2a A

El tercer equip jugava la darrera fase d’ascens a segona A com cinquè classificat de segona B amb el campió de tercera provincial el TT Sabadell, com la normativa de la Barcelonesa permet.

El fet que el TT Sabadell és un equip de nova formació en la categoria més baixa provincial , però amb dos jugadors que han estat a superdivisió espanyola deixava les opcions en impossibles per l’equip vilanoví format per jugadors d’edats en formació.

Malgrat això van fer un paper molt digne guanyant al tercer jugador deixant el marcador en 4-2 amb punts de Albert Carmona i Marc Cereto.