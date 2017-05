El Prebenjamí A, queda 5è del Campionat de Barcelona

El passat cap de setmana va tenir lloc al Prat de Llobregat el Campionat Territorial de Barcelona d’hoquei patins en categoria de Prebenjamí, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge. D’un total de 114 equips, van passar 12 que serien els que competirien en aquest Campionat per tal d’aconseguir ser dels millors de Barcelona. El Club Patí Vilafranca era un dels equips que hi participava amb Pol Fernández, Oriol Bou, Ireneu Uberni, Carles Flor, Oriol Berlanga i Eloi Navarro, com a jugadors i sota la direcció del seu entrenador, Jordi Busquets.

Finalment, el Patí Vilafranca va quedar en 5ena posició, obtenint la millor classificació que fins ara el Club vilafranquí havia aconseguit en aquesta categoria. Una fita molt important per el club estar present entre els millors equips de la categoria i demostrant que la base segueix creixent.

En el primer partit els Vilafranquins es veurien derrotats pel Noia Freixenet per 2-1. Per la tarda guanyarien 3-0 contra el Manlleu i es classificarien per jugar pel 5è i el 8è lloc, on el CPV primer guanyaria al Sant Josep per 3-1 i també al Palau per 2-1, així aconseguint el 5é lloc. La primera posició del Campionat seria pel Caldes que guanyaria a la final al Cerdanyola.