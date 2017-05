El Consher Mata s'acomiada de 1a Catalana

El miracle no va ser possible. Tot i que els ribetans van fer un partidàs contra un líder que no volia perdre de cap manera davant la seva afició, aquest cop la sort no va acompanyar. Ni en l'última jugada del temps reglamentari, quan el llançament del Josep Agustí - enorme, aquesta vegada sense cap mena d'objecció, amb 35 punts - amb 75-75 al marcador es va sortir de dins, ni fora les pistes, on els rivals directes Grup Barna i Maristes de Sants-Les Corts van guanyar els seus partits.

L'extrema igualtat de la lliga ha portat el Ribes al descens directe amb 9 victòries, quedant-se a només dues de promocionar amb el factor pista a favor i a tres de salvar-se. L'equip ribetà però, només ha competit en les condicions necessàries per mantenir-se en aquesta categoria esporàdicament, com al partit de fa 10 dies contra el BAM o aquest diumenge a la pista del líder.

Enrere queden masses jornades en què equips amb plantilles similars han sabut imposar-se als ribetans ja sigui des de l'inici del partit com als moments crítics, en què el Bàsquet Ribes poques vegades ha sabut mantenir el cap fred i la intensitat necessaris per guanyar.

Les importants baixes de Manel Butí i Jaume Torres a l'inici de temporada no han de servir d'excusa - tot i que de ben segur haurien contribuït a sumar alguna victòria més - ja que la temporada és llarga i dóna moltes oportunitats per redreçar el rumb, però van tenir el contrapunt positiu en què jugadors joves van agafar les regnes i van jugar minuts importants contra equips que els exigien moltíssim.

Esperem que tots ells hagin pres bona nota i l'any que ve treballin dur per intentar tornar el Ribes a 1a Catalana.