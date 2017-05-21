HOQUEI PATINS

Resultats de les competicions estatals d'hoquei del 20 i 21 de maig

Llorens Mateo VNG 21-05-2017 04:19 Lectures 229

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 28

F.C. BARCELONA LASSA  4 - C.P. VIC 4

C.H. LICEO  5 - REUS DEPORTIU  8

MORITZ VENDRELL 3 - C.P. VILAFRANCA  2

ICG SOFTWARE LLEIDA - C.H. LLORET 

C.P. VOLTREGÀ 4 - ENRILE PAS ALCOI 4

C.H. CALDES 3 - C.P. MANLLEU 0

IGUALADA 2 - C.E. NOIA FREIXENET 2

C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 3 - GIRONA H.C 4

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 26 i darrera

H.C. LLEIDA ALPICAT 5 - P.H.C. SANT CUGAT 3

C.P. RASPEIG 0 - ASTURHOCKEY CP 5

C.P. VILANOVA GRUP SIMON 5 - F.C. BARCELONA 2

G.E. I E.G. 6 - CP CALAFELL TOT L’ ANY 2

H.C. MATARÓ 4  -  C.P. TORDERA 6

SHUM FRIT RAVICH  5 - CHP SANT FELIU 5

C.H. PALAFRUGELL 0  - C.D. ARENYS DE MUNT 2

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 25

COVESA SFERIC TERRASSA 2 - C.P. VILANOVA 2

C.P. ALCORCON 1 - C.P. VOLTREGÀ 1

MATARO 6 - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  3

CERDANYOLA H.C. - H.C. LICEO 

C.P. MANLLEU - GENERALI PALAU PLEGAMANS

C.P. LAS ROZAS 5  - HOSTELCUR GIJON H.C  2

C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 - PHC SANT CUGAT 0

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Competicions 2016-17

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