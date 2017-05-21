Resultats de les competicions estatals d'hoquei del 20 i 21 de maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 28
F.C. BARCELONA LASSA 4 - C.P. VIC 4
C.H. LICEO 5 - REUS DEPORTIU 8
MORITZ VENDRELL 3 - C.P. VILAFRANCA 2
ICG SOFTWARE LLEIDA - C.H. LLORET
C.P. VOLTREGÀ 4 - ENRILE PAS ALCOI 4
C.H. CALDES 3 - C.P. MANLLEU 0
IGUALADA 2 - C.E. NOIA FREIXENET 2
C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 3 - GIRONA H.C 4
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 26 i darrera
H.C. LLEIDA ALPICAT 5 - P.H.C. SANT CUGAT 3
C.P. RASPEIG 0 - ASTURHOCKEY CP 5
C.P. VILANOVA GRUP SIMON 5 - F.C. BARCELONA 2
G.E. I E.G. 6 - CP CALAFELL TOT L’ ANY 2
H.C. MATARÓ 4 - C.P. TORDERA 6
SHUM FRIT RAVICH 5 - CHP SANT FELIU 5
C.H. PALAFRUGELL 0 - C.D. ARENYS DE MUNT 2
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 25
COVESA SFERIC TERRASSA 2 - C.P. VILANOVA 2
C.P. ALCORCON 1 - C.P. VOLTREGÀ 1
MATARO 6 - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 3
CERDANYOLA H.C. - H.C. LICEO
C.P. MANLLEU - GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.P. LAS ROZAS 5 - HOSTELCUR GIJON H.C 2
C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 - PHC SANT CUGAT 0