Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disptats en el cap de setmana del 20 i 21 de maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 28
F.C. BARCELONALASSA 4 -- C.P. VIC 4
C.H. LICEO 5 -- REUS DEPORTIU 8
MORITZ VENDRELL 3 -- CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA 2
ICG SOFTWARE LLEIDA --C.H. LLORET VILA ESPORTIVA
C.P. VOLTREGÀ 4 -- ENRILE PAS ALCOI 4
RECAM LASER C.H. CALDES 3 -- C.P. MANLLEU 0
IGUALADA CALAF GRUP 2 -- C.E. NOIA FREIXENET 2
C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 3 --CITYLIFT GIRONA H.C 4
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 26 i darrera
H.C. LLEIDA ALPICAT 5 -- P.H.C. SANT CUGAT 3
C.P. RASPEIG 0 -- ASTURHOCKEY C.P 5
C.P. VILANOVA GRUP SIMON 5 -- F.C. BARCELONA LASSA 2
G.E. I E.G. 6 --C .P. CALAFELL TOT L’ ANY 2
MIS IBERICA H..C. MATARÓ 4 - C.P. TORDERA 6
SHUM FRIT RAVICH 5 -- C.H.P. SANT FELIU 5
C.H. PALAFRUGELL 0 -- C.D. ARENYS DE MUNT 2
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 25
COVESA SFERIC TERRASSA 2 -- C.P. VILANOVA 2
C.P. ALCORCON 1 -- C.P. VOLTREGÀ 1
MEDICARE SYSTEM MATARO 6 --C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 3
CERDANYOLA H.C. -- H.C. LICEO
C.P. MANLLEU-- GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.P. LAS ROZAS 5 -- HOSTELCUR GIJON H.C 2
C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 -- P.H.C. SANT CUGAT 0