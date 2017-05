El Patí guanya al Barça "B" i s' assegura la permanència en la Primera Nacional

El C.P. Vilanova ha assegurat la permanència en la Primera Nacional Estatal d’ hoquei patins per la propera temporada en derrotar al Barça “B” per 5 gols a 2 en el partit disputat en el pavelló de les Casernes , ple de gom a gom , empenyent al Patí, en un partit- el darrer de la temporada- en que tant l’ equip vilanoví com el Barça “B” es jugaven la tercera plaça de descens a categories autonòmiques.

Cal dir que al Barça li valia l’ empat – pel tema del gol average general, mentre que al Patí sols li valia la victòria, en una temporada atípica, , ja que entre el descens hi l’ ascens hi han 12 punts de diferencia i que amb els 34 del Barça en altres temporades i estadísticament estarien salvats.

En la primera part el Vilanova va veure com l’ andorrà Miquel inaugurava el marcador en el minut 6, però el sempre efectiu Riba- ha jugat poc però quasi sempre ha sucat- feia l’ empat abans de un minut. La falta directa per blava a Palazón, no l’ aprofità el Patí, però tot seguit Garrido feia el segon gol local i el mateix jugador a quatre minuts pel descans ampliava la diferencia.

En la segona part el Barça va prémer l’ accelerador i en el minut 12 Garcia escurçava distàncies. El perill de l’ empat surava en el aire, i més quan una falta directa per blava a Miquel no es va transformar. Però jugant amb superioritat – minut 20- Aguilar feia el quart gol local. Cinc minuts pel triomf , que es va refermar quant en el minut final Aguilar posava el cinquè en el lluminós i el patí Salvat.

Ara resta el més complicat: Analitzar com i que ha fallat enguany – l’ efectivitat a bola aturada ha estat molt, però molt dolenta- , l’ atac poc resolutiu, etc i refer l’ equip cara la propera temporada, mantenint , si pot ser, la columna vertebral .

FIOTXA TECNICA

C.P. VILANOVA GRUP SIMON.- Esteve, Garrido, Aguilar, Garreta, Muntané ( equip inicial) Pastó, Salvadó, Riba, Gil

F.C. BARCELONA “B” LASSA.- Roca, Nájera, Palazón, Miquel, Garcia ( equip inicial) Gurri, Miguelez, LLobet, Borregan

ARBITRES: Srs J, Sánchez i E. Diaz

GOLS

PRIMERA PART

0-1 Miquel ( min6); 1-1- Riba ( min 6) , 2-1 Garrido ( min 12) ; 3-1- Garrido ( min 21)

SEGONA PART

3-2-Garcia( min 12) ;4-2- Aguilar ( min 20) ; 5-2- Aguilar ( min24)

TARGETES: Blaves a Palazón i Miquel