Dos gols en fora de joc tomben un gran Vilanova

CF Santboià 3 – CF Vilanova 1

Semblava un dia poc propici. El Santboià estava tan necessitat o més de punts que el Vilanova. És millor equip. Jugava a casa i el Vilanova a última hora i per raons poc aclarides, no desplaçava a Castaño, Adri Alonso, Contreras ni tampoc un dia més no es vestia de curt Henarejos. Marcel Álvaro no sortia en el titular, mig lesionat.

Però coses del futbol. El Vilanova avui amb totes aquestes adversitats ha quallat en el total i en el global, el millor partit de tota la segona volta, ha controlat en tot instant al rival i només dos gols en fora de joc i un arbitratge condescendent i casolà han contribuït a no poder obtenir un punt més que merescut.

Al m. 22 Juanlu el fora de joc, avançava a un Santboià nerviós que no jugava a res més enllà de la recerca d'una jugada d'inspiració i de qualitat individual. El Vilanova dos minuts més tard en una bona centrada de Javi Morillas per l'esquerra, Ignasi Valldosera caçava una pilota gairebé impossible amb el peu en l'aire i establia l'empat al marcador.

El Vilanova seguia tocant i controlant el partit a plaer, sense patir i tutejant en tot instant al quadre local. En el m.43 el mateix Ignasi, ha pogut avançar el Vilanova amb un xut centrat que Rafa Leva el magnífic i veterà porter, ha fregat prou per evitar un nou gol del Vilanova.

El Santboià orfe d'idees, nerviós, tant o més que el seu públic no era capaç de superar un equip en teoria molt inferior per que no cedia en cap instant ni parcel·la.

A la segona meitat el Santboià ajustava mecanismes, seguia pressionant però el Vilanova com a la primera meitat controlava en tot instant les escomeses locals molt embrollades amb pèrdues constants i ara fonamentant sobre tot en pilotes penjades sobre de l'àrea del Vilanova i a l'espera de exitoses segones jugades. En el m. 50 l'àrbitre perdonava la segona groga a Cárdenas el jugador local que tombava per darrere a Valldosera si bé en una jugada no del tot diàfana.

Al m. 70 i en la primera pilota que tocava Marcel que havia entrat al m. 68, forçava en una contra la targeta vermella d'un defensor local que el feia caure quan es plantava sol davant Leva.

Al m. 73 Victor en una gran jugada no encerta a xutar entre els tres pals. Al m. 74 a punt de marcar en un cop de cap el Santboià, que rebota i surt a l'esquerra de Vincenzo. I en el m. 75, Juanlu sol a l'àrea en un error de marcatge aconsegueix avançar al Santboià.

El Vilanova a partir d'aquí amb un jugador més des de feia uns minuts ha efectuat una tasca pressionant però sense aclaparar extremadament sobre la porteria local. El Santboià a la defensiva, temorós, i amb diversos jugadors locals a terra simulant rampes, Rafa Leva discutint amb l'àrbitre i intentant perdre segons a tota costa. L'ombra de l'empat planejava sobre l’estadi. Per desgràcia per al Vilanova i ja en el m 90+ 5, Josele que ha arrencat un metre en fora de joc precisament davant meu mateix, establia un injust 3-1, on tant els jugadors locals i el seu públic no només es vanagloriaven, sinó fregaven els ulls incrèduls on després de tant patir els semblava gairebé un somni haver guanyat un partit amb 10 homes, sense jugar pràcticament a res, bombejant pilotes a l'àrea, i amb dos gols en fora de joc. Però el futbol és així. I això malauradament ja ha passat en diverses jornades el Vilanova.

EL MILLOR. Un equip que ha lluitat amb màxim amor propi que ha caigut amb tota dignitat realitzant el millor partit de la segona volta, tutejant en tot instant al rival i superant-tàcticament en moltes fases amb millor ordre i posicionament sobre el camp. Difícil destacar a ningú doncs tots han rendit a gran nivell, però em quedo amb el gran partit de Toño, un dels millors sinó el millor des que vesteix la samarreta del Vilanova. Molt destacats també, Delgado, Victor i Codina.

EL PITJOR. Un descens de categoria més que anunciat i previsible com menys per a qui això escriu. Les absències a última hora de jugadors com ara Castaño, Contreras i Adri Alonso que debilitaven a un equip que tot i això avui ningú els ha trobat a faltar donat el gran partit de la resta de companys. Un futur incert i que obligarà a explicar detalladament (a dimitir o no, veurem que succeeix....) sobre una temporada nefasta i de la qual hi vaig advertir en diverses ocasions des de la pretemporada amb moltes decisions també errònies denunciades des de les diverses tribunes en què col·laboro mitjançant opinions.

Demà publico en aquest mitjà, l'article, Claus sobre un gran fracàs, article que vaig escriure ja fa temps i que es publicaria tant si l'equip es salvava com si no ho feia. No és producte de la derrota d'avui, sinó d'uns greus errors que ja vinc comentat des de l'època Pallarés i concretament des del "Tourmalet" de la primera volta on es comença a comentar el gran fracàs esportiu d'enguany.

Al Vilanova, al m. 68, Marcel ha substituït Valldosera.

Targetes grogues per Codina i Iker.

500 espectadors. 20 graus a l'ombra.