El Patí desplega un gran joc, però la sort no l’ajuda

CE Mortiz Vendrell 3 - CP Vilafranca 2

El Cafès Novell i el CE Vendrell van disputar el derbi en la 28ª jornada de l’OKlliga. Un partit on els equips arribaven amb posició diferents, així el Vendrell està a la zona mitja alta de la classificació i el Patí està lluitant per la permanència.

El partit va ser vibrant des del primer minut, tal com havia de ser un derbi. Al minut 8, els àrbitres van indicar penal favorable al Vendrell. Eloi Mitjans no va poder superar Arellano que el va aturar amb la careta. Al minut 15, Francesc Gil va inaugurar el marcador culminant una jugada d’atac del Vendrell. Cinc minuts després, Marc Palau va fer l’1 a 1 d’un fort xut. En els darrers minuts de la primera part, el Vendrell va acumular moltes faltes. A quatre minuts per al descans ja es va posar amb 7 faltes d’equip. I al descans va arribar amb 9 faltes. Els de la Capital del Vi, van crear diverses accions de perill davant la porteria de Roger Molina, però la bola no va voler entrar.

Al minut 9 de la segona part, Eloi Mitjans va fer el 2 a 1, però, tot seguit, Marc Palau va tornar a empatar el partit. Tres minuts després el Vendrell va fer la desena falta. Marc Palau no va poder superar Roger Molina en l’execució de la falta directa, ja que el seu llançament va tocar al travesser. Al minut 46, una bola morta a la frontal de l’àrea la va aprofitar Eloi Mitjans per fer el 3 a 2, i el gerro d’aigua freda queia damunt de l’equip vilafranquí, que veia com fent un gran partit, la sort li jugava en contra i perdia en els minuts finals de partit. En els darrers tres minuts, el Vilafranca va anar a l’atac per la necessitat de puntuar per a la permanència a l’OKLliga. En els últims segons el Vilafranca va jugar amb cinc jugadors, però el marcador ja no es va moure. Tot i el resultat, la imatge del Patí va ser d’allò més bona amb jugades d’atac i bona defensa. Ara el Cafès Novell, ha d’intentar sumar els sis punts que li queden per intentar mantenir al categoria, i que algun dels seus rivals punxi.

Ara el proper partit del Cafès Novell, serà el proper diumenge 28 de maig a les 18:05h de la tarda en directe per la Xarxa TV davant el Lleida Llista Blava.



MORITZ CE VENDRELL (3): Roger Molina, Edu Fernández, Marc Navarro, Jordi Ferrer i Eloi Mitjans -cinc inicial- Roger Rocasalbas, Xixi Creus, Francesc Gil, Iker Casado i Martí Zapater.

CAFÈS NOVELL VILAFRANCA CAPITAL DEL VI (2): David Arellano, Jordi Galán, Àngel Rodríguez, Joan Vázquez i Ruben Fernández -cinc inicial- Lluís Ferrer, Marc Vázquez, Marc Palau, Gerard Cusachs i Mia Martí.

Gols: 1-0 (15′) Francesc Gil; 1-1 (20′) Marc Palau; 2-1 (34′) Eloi Mitjans; 2-2 (34′) Marc Palau, i 3-2 (46′) Eloi Mitjans.

Àrbitres: Melero i Gorina.