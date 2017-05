L’AB Vendrell supera al Navàs i es proclama Campió de Catalunya

Els vendrellencs van posar la cirereta al pastís, a una temporada històrica, guanyant la final a quatre de la categoria, on arribaven els campions dels quatre grups de segona catalana, que es va disputar, aquest passat cap de setmana a Navàs. Els de Marc Rovirosa, derrotaven, dissabte, en semifinals, per 60-78, a l’Arenys Bàsquet B i en la final, disputada diumenge, en un pavelló ple, es desfeien per 71-77, del Navàs, demostrant, la seva superioritat, amb un bàsquet de gran nivell i portant la iniciativa en tot moment, que al final els hi va donar el títol de campions de Catalunya de segona categoria. Després, d'aconseguir l’ascens a primera catalana, els del Vendrell, tanquen el curs, amb un excel·lent resultat, que confirma la bona trajectòria d’aquest equip, on tots són una pinya i que segur tindrà molt recorregut les properes temporades.

El pavelló es va omplir d’una sorollosa afició per veure, la final, entre l’equip amfitrió, el Navàs, que s’havia desfet del Ramon Llull, en la semifinal i el conjunt vendrellenc, que va sortir molt endollat, amb un gran encert en els triples, un 4/5, dos de Yero Thiam, en aquest primer parcial, i dotze al final del partit, que donava resposta al ritme frenètic dels locals, que amb ràpides transicions, dominaven per 24-23 aquest primer quart.

En el segon període, novament els triples visitants, tres de consecutius, dos d’Alejandro Cereto i un de Jose Gabaldón, capgiraven el resultat, després d’un parcial de 0-12, que significava el 27-37; a partir d’aquí, la iniciativa va ser dels de Marc Rovirosa, que van saber controlar al seu rival, collant-los en defensa, per arribar al descans amb un 35-44, després, de dominar per 11-21 aquest segon quart.

A la represa, el domini dins la zona del pivot local Riera, acostava als del Bages, però, la irrupció del base vendrellenc Oriol Mateu i tres triples més, Cereto, Molina i Francisco, refredaven els ànims del Navàs, que tot i la millora ofensiva, veient com els del Baix Penedès, dominaven per 53-66 al final d’aquest tercer quart.

L’inici del darrer període va ser negatiu pels taronges, els locals, empesos per la graderia i recolzats en una gran defensa, que deixava als del Vendrell, en dos punts anotats en els primers cinc minuts, s’acostaven fins el 61-68 després d’un parcial de 8-2, que complicava la situació; però, en els moments més calents, quatre punts consecutius d’Oriol Mateu, amb dos cistelles de manual, tallaven la reacció dels locals, 63-74, a tres minuts del final. Uns minuts finals, que els taronges van saber gestionar, amb un nou triple, que sentenciava el resultat final 71-77, i que donava pas a l’eufòria pel títol assolit.

Felicitar a tots els components del conjunt vendrellenc per aquest èxit aconseguit, que tanca una brillant temporada.

AB Vendrell: Cereto (18), M. Molina (8), Luna (1), Mateu (24), Thiam (10), Gabaldón (3), Alcón, Francisco (11), O. Molina, Trouvé, Nieto (2) i Casado.

Parcials: 24-23, 11-21 (35-44 ), 18-22 (53-66), 18-11 (71-77).

La semifinal davant l’Arenys B, campió del grup 4 i dominador absolut del seu grup, es presentava complicada, per la qualitat del rival, amb un inici de partit igualat, on el ritme era molt alt i que presentava un 15-18, al final del primer quart, favorable als del Baix Penedès.

En el segon període es va començar a trencar el partit, un parcial inicial de 3-14, amb Marc Molina i Omar Francisco, molt actius, sumat a la gran defensa, que anul·lava els referents rivals, deixava un resultat de 18-32, a l’equador del quart, que va donar confiança als taronges; a partir d’aquí, els taronges es van créixer, portant el ritme i arribaven al descans amb un 25-41 al lluminós després d’un parcial, global de 10-23 en aquest quart.

A la represa, la reacció dels del Maresme, molt més intensos, va ser avortada per dos triples, Yero Thiam i Marc Molina, que minvaven la moral dels d’Arenys de Mar, després, l’encert en els tirs lliures dels taronges, degut a les faltes del rival, deixaven un 43-58, a l’espera del parcial definitiu. Dos punts anotats, pels del Vendrell, en els primers quatre minuts de l´últim període, feien creure en la remuntada dels d’Arenys, 49-60, però, la reacció dels del Penedès va ser immediata, parcial de 0-10, i partit liquidat amb el 49-70, a quatre minuts del final, que donava pas al definitiu 60-78, que significava la classificació dels vendrellencs per la gran final.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (15), Molina (21), Casado (2), Mateu (6), Thiam (5), Gabaldón (2), Alcón (2), Francisco (12), Luna (7), Trouvé (2) i Nieto (4).

Parcials: 15-18, 10-23 (25-41), 18-17 (43-58), 17-20 (60-78).

El sènior femení tanca la temporada amb dos victòries

El sènior femení, que disputava la fase d’ascens a segona catalana, tancava la temporada amb dos victòries, després d’una temporada difícil, marcada per les lesions. Divendres les taronges, superaven, per 61-39 al Bàsquet Teresianes, en un partit que tenien ajornat. Diumenge, les d’Eric Blai, s’imposaven per 45-47 a la difícil pista de l’Àguiles, en l’últim partit de la temporada. Les vendrellenques tanquen aquesta fase final, en cinquena posició amb un balanç de 7-7. Cal destacar, que va ser l’últim partit, de la capitana Anna Caralt, que després d’una dilatada trajectòria, es retira de la competició.