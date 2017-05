Èxit de la 7a Cursa d'Orientació Lluís Barrera

La cursa va comptar amb un gran nombre de participants, en total s’hi van inscriure 282 corredors, essent un nombre molt elevat per aquest tipus de curses. Cal destacar la gran quantitat de famílies que no van deixar passar l’oportunitat de poder córrer la modalitat de cursa infantil/familiar pels carrers de la vila, i on els més petits van poder gaudir amb els seus pares tot intentant buscar les fites marcades en el mapa.

També destacar la duresa de la cursa llarga d’enguany pels voltants de Vilafranca, que va guanyar en categoria masculina Jaume Palau, seguit dels equips CAV i Escola Esportiva CERR i en categoria femenina Anna Guilera seguida dels equips Compass 0 i Club del Circ Escola. Pel que fa als equips mixtes, la primera posició va ser per l’equip No tinc ganes de córrer seguit dels equips Els bitxo-boles i CEP Mixte.

Pel que fa a la cursa infantil/familiar, els cinc equips guanyadors en ordre d’arribada van ser pels equips: Els dos girats, Les Grotesques, Triceraptors, Roger&Jana, Els esportistes.

Durant l’entrega de premis, a càrrec de la mare del Lluís Barrera, Carme Torné, tothom va poder gaudir d’un vermut popular que aquest any va comptar amb l’absència de begudes ensucrades i amb un tast de diferents fruites.

Esportiu Penedès i Xicots de Vilafranca agraeixen la col·laboració i participació de tothom, les aportacions de tots les Patrocinadors i Col·laboradors sense els quals no hagués estat possible portar-la a terme, i s’emplacen a celebrar una nova edició a finals de maig de l’any que ve.