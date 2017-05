Vilanova instal·la el canal de natació en aigües obertes a la platja de Ribes Roges

Per tercer any consecutiu la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú instal·la a la platja de Ribes Roges el canal de natació en aigües obertes. El canal és de 350 metres i està delimitat per boies grogues cada 50 metres. El seu recorregut és en paral·lel a les boies que separen la zona de bany de la de navegació i està situat a uns 150 metres de la platja. La seva utilització està regulada per unes normes que cal conèixer i respectar si es vol fer ús d'aquesta instal·lació.

Per tal de promocionar aquesta instal·lació l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix tres cursos d'iniciació a la natació en aigües obertes, en col·laboració amb el Club Natació Vilanova, Estació Nàutica de VNG i Cota Zero.

Els cursos s'han programat pels mesos de juny, juliol i setembre. Per inscriure's cal ser major de 16 anys i tenir un nivell mínim de natació. Els cursos es faran en tres sessions, els divendres de 18 a 19.30 hores. El preu és de 10 € i inclou, a més del monitoratge, l'assegurança i un casquet de natació d'alta visibilitat. Els inscrits tindran a la seva disposició servei de guarda-roba i vestuaris amb dutxa. Les inscripcions es poden fer on-line a www.envilanova.com

Sense deixar de banda la natació en aigües obertes, recordar que ja estan obertes les inscripcions per participar en la XXXVIII edició de la Travessada nedant a la platja de Vilanova – IV Circuit Trofeu Ciutat de Vilanova i la Geltrú nedant en aigües obertes. Les proves se celebraran el diumenge 25 de juny, a partir de les 9.30 h, a les platges de Ribes Roges i d'Adarrò, i estan organitzades pel Club Natació Vilanova i l'Ajuntament VNG.

El circuit engloba les travessades de 400 m (menors, popular i discapacitats) travessada 100 m (promeses) i travessades 2.000 m (genera, joves i màsters) La competició està inclosa dins el circuit català de travessades d'estiu de la Federació Catalana de Natació.

Inscripcions i informació en aquest enllaç.