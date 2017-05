Jordi Esteva no continuarà liderant el filial del Noia Freixenet

El tècnic sadurninenc, Jordi Esteva, afrontarà diumenge que ve (Olímpic de l’Ateneu, 19:30h) el seu últim partit de lliga com a entrenador del Noia Freixenet de Nacional Catalana. Esteva ha anunciat aquesta decisió després d’una excel·lent temporada on, a falta d’una jornada per acabar i de les eliminatòries de la Copa de la Lliga, és colíder de la màxima lliga del país.

Carta de comiat:

Vull agrair al Club i a la junta del Noia Freixenet haver confiat en mi per entrenar al Nacional Catalana i al júnior. Ha estat una feina dura i llarga, però estic content de l’actitud i el compromís dels jugadors. Vull agrair, també, la feina dels delegats i de la resta d’entrenadors que m’han ajudat tota la temporada i, al coordinador per la paciència amb mi. Acabarem la temporada lluitant fins al final, competint tots els partits que ens queden. Ara toca un altre canvi, i seguir creixent i aprenent. Espero poder tornar algun dia a casa meva.

Molta sort i èxits a tota la família del Noia Freixenet.

Visca el Noia!