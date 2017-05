Dues escoles del Vendrell aniran a la fase final del Cruyff Court a Igualada

El passat diumenge 21 de maig, el Vendrell va acollir una de les semifinals del Campionat Cruyff Court.

Per part del Vendrell hi havia l’escola Àngels Garriga, en masculí, i el Col·legi Sagrat Cor, en femení, i per part de Reus, l’escola Pompeu Fabra, tant en masculí com en femení. Els resultats dels partits van ser favorables per als equips vendrellencs i, per tant, aniran a la fase final del Cruyff Court, que tindrà lloc el diumenge 11 de juny, a Igualada.

Cal destacar que el bon ambient i l'esportivitat van ser protagonistes en tot moment. Tots els participants van rebre una medalla de record d'aquestes semifinals. A més, les escoles del Vendrell van rebre el seu diploma de campions i l'escola de Reus el de segons classificats. L'entrega de premis va anar a càrrec del regidor d'Esports del Vendrell, Ferran Trillas.



La Regidoria d'Esports va comptar en l'organització d’aquest esdeveniment esportiu amb un grup d’alumnes d’ESO coordinats per Sheila Domínguez, coach del projecte Community Program de la Fundació Cruyff.