HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estatals d' hoquei patins pel proper cap de setmana (27-28 maig)

Llorens Mateo VNG 23-05-2017 07:10 Lectures 84

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29

F.C. BARCELONALASSA -- CITYLIFT GIRONA H.C 

 C.P. VIC    --    C.H. LICEO

REUS DEPORTIU   --  MORITZ VENDRELL

CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA   --  ICG SOFTWARE LLEIDA

C.H. LLORET VILA ESPORTIVA   -- C.P. VOLTREGÀ 

ENRILE PAS ALCOI   -- RECAM LASER C.H. CALDES   

C.P. MANLLEU     --   IGUALADA CALAF GRUP  

C.E. NOIA FREIXENET  -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera

C.P. VOLTREGÀ   -- COVESA SFERIC TERRASSA  

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  --  C.P. ALCORCON   

H.C. LICEO   --   MEDICARE SYSTEM MATARO 

GENERALI PALAU PLEGAMANS   -- CERDANYOLA H.C.  

HOSTELCUR GIJON H.C   --    C.P. MANLLEU

P.H.C. SANT CUGAT    -- C.P. LAS ROZAS   

C.P. VILANOVA  --  C.H.P. BIGUES I RIELLS

 

 

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Competicions 2016-17

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