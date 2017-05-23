Partits de les competicions estatals d' hoquei patins pel proper cap de setmana (27-28 maig)
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29
F.C. BARCELONALASSA -- CITYLIFT GIRONA H.C
C.P. VIC -- C.H. LICEO
REUS DEPORTIU -- MORITZ VENDRELL
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA -- ICG SOFTWARE LLEIDA
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA -- C.P. VOLTREGÀ
ENRILE PAS ALCOI -- RECAM LASER C.H. CALDES
C.P. MANLLEU -- IGUALADA CALAF GRUP
C.E. NOIA FREIXENET -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera
C.P. VOLTREGÀ -- COVESA SFERIC TERRASSA
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -- C.P. ALCORCON
H.C. LICEO -- MEDICARE SYSTEM MATARO
GENERALI PALAU PLEGAMANS -- CERDANYOLA H.C.
HOSTELCUR GIJON H.C -- C.P. MANLLEU
P.H.C. SANT CUGAT -- C.P. LAS ROZAS
C.P. VILANOVA -- C.H.P. BIGUES I RIELLS