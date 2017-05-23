Partits de les competicions estatals d'hoquei pel proper cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29
F.C. BARCELONA - GIRONA H.C
C.P. VIC - C.H. LICEO
REUS DEPORTIU - MORITZ VENDRELL
C.P. VILAFRANCA - ICG SOFTWARE LLEIDA
C.H. LLORET - C.P. VOLTREGÀ
ENRILE PAS ALCOI - C.H. CALDES
C.P. MANLLEU - IGUALADA CALAF GRUP
C.E. NOIA FREIXENET - C.P. ALCOBENDAS
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera
C.P. VOLTREGÀ - SFERIC TERRASSA
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - C.P. ALCORCON
H.C. LICEO - MEDICARE SYSTEM MATARO
PALAU PLEGAMANS - CERDANYOLA H.C.
HOSTELCUR GIJON H.C - C.P. MANLLEU
P.H.C. SANT CUGAT -- C.P. LAS ROZAS
C.P. VILANOVA - C.H.P. BIGUES I RIELLS