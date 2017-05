Excel·lent paper de l'escola al Campionat de Catalunya

Aquest passat diumenge 21 de maig, es va celebrar a les instal·lacions del Top Ten de Tordera la quarta edició de la Trobada d’Escoles de Rugbi, organitzada des de la FCR. Més de mil nenes i nens d’una vintena de Clubs catalans van participar d’aquesta jornada, que cloïa d’aquesta manera el calendari oficial d’aquestes jornades.



L’Escola del SEL Vilanova no podia faltar a aquesta cita i es per això que els més menuts del Club van desplaçar-se en autocar cap a la localitat del Maresme, per tal de participar d’una matinal calorosa de partits “non-stop”. Els més petits de l'Escola, els s6 i s8, van disputar els seus partits amb moltes ganes i il·lusió, amb bones combinacions i carreres que els van permetre disfrutar al cent per cent de la jornada. Els s10 van disputar cinc intensíssims partits, aconseguint quatre victòries i cedint només una derrota, enfront de a UE Santboiana, en el darrer dels encontres; per la seva banda, els s12 van comptar els seus partits per victòries, però més important que no pas el resultat va ser, com en la resta de categories, l’actitud i la sensació d’equip construït desenvolupades pel joc dels de blau cel, que van acabar molts satisfets de la seva participació en aquesta edició del Campionat de Catalunya d’EdR.