515 quilòmetres sense descans per visibilitzar la lluita contra la ELA

El 17 de juny l'esportista David Izquierdo Bel, especialista en proves ultraman, farà a Vilanova i la Geltrú el Repte 515 km Non Stop Units per la ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica).

El Club Nàutic Vilanova va acollir dilluns a la tarda la presentació del Repte, que va comptar amb la presència de l'Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, la Regidora d'Esports de l'Ajuntament de VNG, Blanca Albà, la presidenta de Reto Todos Unidos, Elena Luque, la responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls, Anna Rigola, i del mateix David Izquierdo.

La regidora d'Esports, Blanca Albà, va mostrar el seu agraïment pel fet de triar Vilanova per dur a terme el repte, i va remarcar la excel·lent oportunitat que suposa seguir realitzant accions que ajudin a difondre la ELA. "Cal seguir treballant per donar visibilitat a la lluita dels seus afectats i aconseguir recaptar fons que permetin avançar en la investigació d'aquesta malaltia"

La iniciativa sorgeix del mateix atleta, un barceloní de 42 anys, que es planteja la possibilitat de realitzar un repte esportiu dins aquest tipus de proves, però amb el plus afegit de donar visibilitat al col·lectiu d'afectats per la ELA i les seves famílies. "Fa uns anys em vaig introduir en el món dels triatlons i volia proposar-me un repte personal que alhora també servis per ajudar a gent que ho necessites. Em va sorprendre la força i el sentiment que em va transmetre l'Elena, i per a mi representa un repte personal amb un component emocional molt gran".

Elena Luque va explicar que resulta molt necessari per al col·lectiu de malalts i familiars d'ELA que les institucions públiques ajudin a fer visible la seva lluita, i va recordar que la ELA "és una malaltia amb un índex molt alt de mortalitat. Cada dia es diagnostiquen tres casos, el que representen 900 nous malalts d'ELA a l'any. Si tenim en compte que no hi ha cap cura ni tractament possible, és imprescindible apostar per la investigació i per això calen recursos. Per això el repte que es planteja el David és molt d'agrair, perquè el nostre col·lectiu necessita aquesta visibilitat".

Anna Rigola, de la Fundació Miquel Valls, va explicar que la fundació va néixer fa 12 anys amb l'objectiu que mai cap malalt ni familiar se sentís sol. "Amb aquesta voluntat seguim 12 anys després. Oferint assistència psicosocial i teràpia ocupacional, accions que ajuden a millorar la qualitat de vida dels afectats, sense deixar de destinar recursos econòmics per a la investigació"

L'alcaldessa, Neus Lloveras, va dir sentir-se molt orgullosa de pertànyer a una ciutat tan solidària i tan implicada en tot tipus de projectes. "Vilanova i la Geltrú és una ciutat que sempre està disposada a ajudar als altres, i que compta amb més de 300 entitats de tot tipus. El repte del David encaixa a la perfecció en aquest tarannà solidari i participatiu de la ciutat, i per això me'n sento molt orgullosa". Lloveras va dir que el repte és la suma dels valors fonamentals de l'esport i de la solidaritat cap als qui més ho necessiten. "Vull felicitat a tots els qui fareu possible aconseguir el Repte i especialment a tu David, pel teu gest valent, un exemple per a tots nosaltres"

El Repte 515 Non Stop Units per la ELA consistirà a completar la distància d'una ultraman, però sense descans: 10 quilòmetres nedant, 421 en bicicleta i 84 corrent. Un total de 515 quilòmetres que l'atleta vol realitzar en un temps de 35/38 hores.

El repte començarà a les 7 del matí, des del campament base situat al Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú. La previsió és que David Izquierdo completi els 10 quilòmetres nedant en unes 4 hores. A les 11 del matí continuarà amb prova de ciclisme. 421 quilòmetres dividits en un circuit de 84,2 quilòmetres que haurà de completar cinc vegades, en un temps aproximat de 18 hores ininterrompudes. Cap a les 5 de la matinada començarà la cursa de 84 quilòmetres corrent, el que equival a dues maratons seguides. El temps per completar el recorregut s'estima en 10 hores, de manera que el repte acabaria cap a les 3 de la tarda, del dia 18 de juny.

Les persones que vulguin col·laborar econòmicament en aquesta iniciativa solidària tenen diferents opcions. Una d'elles és fer una aportació econòmica a la plataforma de crowdfunding solidari elmeugradesorra.org (donacions el grup), pionera al nostre país, i que té com a objectiu recaptar fons per a diferents ONG. La seva manera de col·laborar és comprant una samarreta del Repte, que estarà a la venda al Centre de Recuperació Funcional de VNG, als establiments Evasion Running i Underground Vilanova i Anytime Fitness Vilanova. A més d'adquirir la samarreta per 10 €, les persones que ho desitgin podran acompanyar a l'esportista durant uns metres del recorregut.